Квест «Дорогами Великой Победы»

С 6 по 8 мая в Севастополе состоится патриотический квест «Дорогами Великой Победы».

Патриотический квест «Дорогами Великой Победы» — это новый подход к проблеме патриотического воспитания молодежи в современных условиях, который позволит сохранять традиции и преемственность поколений, развивая чувство любви к своей родине, воспитанию гражданина и патриота России путем экскурса в её героическое прошлое, её славную боевую историю, историю Великой Отечественной войны

Квест-игра «Дорогами Великой Победы» ставит целью проверку знаний молодежи Севастополя о собственном городе. Это захватывающая игра по историческим событиям. Команды выполняют задания, связанные с памятными датами, событиями, важными фактами, связанными с обороной и освобождением Севастополя.

Квест проводится в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и все средства, собранные в ходе проведения патриотического квеста будут направлены на поздравления и подарки ветеранам Великой Отечественной войны города Севастополя.

Участники Квеста.

Возраст участников пешеходного квеста от 16 лет, автомобильного квеста — от 18 лет.

Количество участников в командах не должно превышать 5 человек, включая капитана.

Порядок проведения:

Команда проходит маршрут, состоящий из основных этапов, каждый из которых подразумевает решение задания, связанного с памятными датами, подвигами, событиями, происходившими в период обороны и освобождения города Севастополя. Победителем считается команда, выполнившая максимум заданий за наименьшее время и с наибольшими баллами.

6 мая — Проведение автомобильного Квеста «Дорогами Великой Победы»

19-00 Встреча участников на площадке для транспорта перед центральным входом Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» на 4-й Бастионной улице. Регистрация команд. Выдача памятных наклеек с датами освобождения от немецко-фашистских захватчиков городов-героев России

20-00 Старт автомобильного квеста «Дорогами Великой Победы».

24-00 Окончание квеста.

7 мая награждение победителей, возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1941 гг.

8 мая — Проведение пешеходной квест-игры «Дорогами Великой Победы»

11-00 Встреча участников на мемориальном комплексе «Сапун-гора». Представление команд.

11-30 Старт квест-игры «Дорогами Великой Победы».

14-30 Окончание квест-игры. Подведение итогов.

15-00 Награждение победителей, выражение благодарности участникам и гостям мероприятия

15-30 Возложение цветов к Мемориалу «Вечный огонь» и стеле освободителям Севастополя на Сапун-горе. Минута памяти.

Телефон для справок и записи для участия: +7978 811 08 39.

Источник sevastopol.gov.ru/