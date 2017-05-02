Квест-реконструкция «Они сражались за Родину»

6 мая проект «Тайна. Городские квесты» приглашает вас совершить путешествие во времени и принять участие в квесте-реконструкции «Они сражались за Родину»

Участники квеста на одну ночь перенесутся в атмосферу времен Великой Отечественной Войны, прикоснутся к истории. По следам дедов и прадедов, они плечом к плечу с товарищами пройдут свой путь к общей Победе!

Квест-реконструкция «Они сражались за Родину» — это:

— агенты-реконструкторы,

— полное погружение в сюжет,

— интересные артефакты,

— различные задания, связанные с событиями ВОВ,

— коды (надписи в укромных местах, которые необходимо будет найти быстрее других команд),

— ориентирование по городу,

— веселые команды-соперники.

Легенда игры:

Нараставшее сознание тревоги подавило праздничное настроение… Перевозный катер, приняв немногочис­ленных пассажиров, отвалил от пирса и направился к пляжному при­чалу. Желающих купаться было необычно мало. Да и у тех, кто сел в катер, в глазах были тревога и сомнение: а то ли они делают? Сразу понять, что началась страшная война и перестроить соответственно свое сознание людям, поглощенным мирными заботами, было трудно.

Регистрация на игру осуществляется до 5 мая (включительно).

Чтобы подать ЗАЯВКУ на игру, необходимо заполнить форму: http://vk.cc/4Tb5hU

На игру понадобятся:

— автомобиль

— команда из 2-5 человек

— интернет на мобильном телефоне

— фонарики

— средство фиксирующее изображение (камеры на мобильном телефоне будет достаточно)

— устройство с GPS навигатором (Формат координат гг.гггг)

— блокнот

— ручка

Предварительны сбор капитанов команд: 5 мая 21:00 (место сбора уточняется)

Детальная информация на странице мероприятия.

Фото с сайта LJ