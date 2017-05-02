6 мая проект «Тайна. Городские квесты» приглашает вас совершить путешествие во времени и принять участие в квесте-реконструкции «Они сражались за Родину»
Участники квеста на одну ночь перенесутся в атмосферу времен Великой Отечественной Войны, прикоснутся к истории. По следам дедов и прадедов, они плечом к плечу с товарищами пройдут свой путь к общей Победе!
Квест-реконструкция «Они сражались за Родину» — это:
— агенты-реконструкторы,
— полное погружение в сюжет,
— интересные артефакты,
— различные задания, связанные с событиями ВОВ,
— коды (надписи в укромных местах, которые необходимо будет найти быстрее других команд),
— ориентирование по городу,
— веселые команды-соперники.
Легенда игры:
Нараставшее сознание тревоги подавило праздничное настроение… Перевозный катер, приняв немногочисленных пассажиров, отвалил от пирса и направился к пляжному причалу. Желающих купаться было необычно мало. Да и у тех, кто сел в катер, в глазах были тревога и сомнение: а то ли они делают? Сразу понять, что началась страшная война и перестроить соответственно свое сознание людям, поглощенным мирными заботами, было трудно.
Регистрация на игру осуществляется до 5 мая (включительно).
Чтобы подать ЗАЯВКУ на игру, необходимо заполнить форму: http://vk.cc/4Tb5hU
На игру понадобятся:
— автомобиль
— команда из 2-5 человек
— интернет на мобильном телефоне
— фонарики
— средство фиксирующее изображение (камеры на мобильном телефоне будет достаточно)
— устройство с GPS навигатором (Формат координат гг.гггг)
— блокнот
— ручка
Предварительны сбор капитанов команд: 5 мая 21:00 (место сбора уточняется)
Детальная информация на странице мероприятия.
Фото с сайта LJ