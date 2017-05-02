Киноклуб «Шукшин» представляет фильм «Летят журавли» в ТЕАрте

8 мая в 19.00 Киноклуб «Шукшин» всех желающих в Клуб необыЧАЙНой культуры ТЕАрт (Одесская, 4) на просмотр фильма представляет фильм «Летят журавли».

«Летят журавли» — один из самых известных за рубежом отечественных фильмов о войне и драме человеческих судеб, сломанных войною. Удивительно глубокая грустная история, которая никого и никогда не сможет оставить равнодушным.

Редкий случай новаторского кинематографа, удивительное произведение, которое действительно в корне меняет представления о возможностях и выразительных средствах кино, а вместе с тем оказывает незабываемое воздействие на наши человеческие эмоции, позволяя пережить и эстетический, и душевный катарсис.

Фильм «Летят журавли», получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Лента пользовалась громадным успехом во французском прокате. В 1958 году она смогла занять там четвёртое место с высоким результатом посещаемости в 5,4 миллионов зрителей, что позволило вплоть до конца 90-х годов оставаться в числе ста самых популярных картин во Франции за всю историю! В СССР его посмотрели 28,3 миллиона человек.