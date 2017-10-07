Конкурс детских творческих работ «349 дней мужества и славы»посвященный обороне Севастополя 1854–1855 гг.

С 25 сентября по 27 октября 2017 г. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит конкурс детских творческих работ «349 дней мужества и славы», посвященный обороне Севастополя 1854–1855 гг.

Цель конкурса – патриотическое воспитание, формирование у подрастающего поколения интереса к военной истории России и Севастополя; привлечение внимания детей и подростков Севастополя к памятной дате начала героической обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. – 25 сентября 1854 г.

Условия конкурса:

В конкурсе «349 дней мужества и славы» могут принять участие дети в возрасте от 10 до 18 лет, в трех возрастных категориях: 10 – 12 лет, 13 – 15 лет, 16 – 18 лет.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

Конкурс мультимедийных презентаций в формате «PowerPoint» на темы:

– «Героизм защитников Севастополя»;

– «Увековечение событий и героев обороны Севастополя 1854 – 1855 гг.»;

– «На бастионах Севастополя»;

– «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.: история в лицах».

Презентация должна состоять из 15–20 файлов с использованием следующих элементов: рисунки, фотографии, видео, аудио, текст, анимация. Оценивается историческая достоверность текстов и изображений, логичность презентации, грамотность текстов, единый стиль оформления, уместность использования спецэффектов.

Конкурс рисунков на темы:

– «Сражения Севастопольской обороны»,

– «Город русской славы».

Формат конкурсной работы – А3 горизонтальный (работы другого формата не принимаются). Количество работ от одного автора – не более 3-х. Принимаются только работы, выполненные на бумаге.

Оригинал каждого рисунка должен сопровождаться заявкой на участие в Конкурсе, а также согласием одного из законных представителей участника, не достигшего 14 лет, на размещение творческой работы на официальном сайте, в печатных и рекламных материалах Музея и возможную публикацию в СМИ.

Бланк заявки можно скачать на сайте sevmuseum.ru)

Конкурсные работы принимаются в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя с 17 по 20 октября 2017 г. по адресу: ул. Ленина, 35 ежедневно с 10:00 до 18:00, тел. +7 (8692) 222-111 (доб. 132), моб. +7 988 509 75 33.

Все участники Конкурса при сдаче работ смогут бесплатно посетить представленные в Культурно-выставочном центре экспозиции: «Моя история. Рюриковичи» и выставки.

Итоги конкурса будут подведены 26 октября 2017 г. Компетентное жюри, в которое войдут сотрудники Музея, члены Российского военно-исторического общества, преподаватели специализированных художественных школ, оценит соответствие работ тематике, степень самостоятельности и мастерство исполнения. В каждой возрастной группе для Конкурса рисунков будут определены три призовых места по двум категориям:

– участники конкурса, обучающиеся в художественной школе/изостудии;

– участники конкурса, не имеющие специальной подготовки.

Имена победителей и их работы будут опубликованы на сайте Музея sevmuseum.ru и в социальных сетях 26 октября 2017 г. (Вконтакте, facebook, twitter, instagram)

Кроме этого предусмотрен «Приз зрительских симпатий».

27 октября 2017 г. в конкурсном альбоме на официальной странице Музея в социальной сети Вконтакте будут представлены работы лауреатов конкурса. Победитель будет определен по количеству «лайков» под представленной работой. Голосование продлится с 11.00 до 21.00.

28 октября 2017 г. на Историческом бульваре состоится награждение победителей конкурса дипломами. Для лауреатов конкурса организуется экскурсия «Памятники обороны Севастополя 1854 – 1855 гг.».

Пусть каждая работа, выполненная детьми, оживит в нашей памяти события тех дней и выразит благодарность героям первой обороны города, чья любовь к Родине, честь, воинская доблесть навсегда вошли в историю Отечества.