Конкурс рисунков «Зимний Херсонес»

18 декабря 2016 - Просмотров: 53
Конкурс рисунков «Зимний Херсонес»

Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» объявляет конкурс детского рисунка «Зимний Херсонес» для детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Идея рисунка должна раскрывать тематику музея-заповедника «Херсонес Таврический» в зимнее время года (реалистичные рисунки природы, руин древних построек, а так же рисунки, представляющие собой фантазийные сюжеты – быт жителей Древнего города /античный, византийский период/, их будничную и праздничную жизнь). Приветствуются творческие работы христианской тематики.

Для участия необходимо заполнить Анкету участника и вместе с рисунками сдать в кассу на центральной проходной музея-заповедника по адресу: г. Севастополь ул. Древняя, 1.

Рисунки выполняются в свободной технике. Формат листа/холста не более А4 формата. Каждый участник может представить не более 2-х рисунков.

Материалы принимаются до 23 декабря включительно. Лучшие работы войдут в виртуальную выставку, которая будет размещена на сайте музея-заповедника не позднее 29 декабря 2016 г.

Победители конкурса определяются жюри, в состав которого входят профессиональные художники и сотрудники музея-заповедника.

Награждение победителей и участников конкурса состоится 29 декабря 2016 года в 16:00 на территории музея-заповедника на новогоднем мастер-классе художников.

Телефон для связи: +7 (8692) 92-23-82

Подробная информация на сайте: chersonesos-sev.ru

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