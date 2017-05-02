Концерты и спектакли, посвященные Дню Победы в театрах Севастополя

Севастопольские театры приготовили для жителей и гостей города спектакли-концерты, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

5 мая в 18:30 Севастопольский театр юного зрителя (пр. Гагарина, 16) приглашает всех желающих на концерт «Жди меня».

8 мая в 10:30 в Драматическом театре им. Б. Лавренёва ЧФ РФ (пл. Ушакова, 1) состоится спектакль-концерт «Война прошла через тебя»

Кроме этого с 5 по 9 мая севастопольцы смогут увидеть спектакль Сургутского музыкально-драматического театра «Имена на поверке» в различных культурных учреждениях города.

Вход свободный.

Фото с сайта VK