Кросс-кантри гонка «Царь горы» в Балаклаве

27 августа в 12:00 Севастополе (Балаклава) стартует кросс-кантри гонка «Царь горы», организованная региональной спортивной федерацией «Севастопольская Федерация велосипедного спорта».

Участники будут разделены на категории:

1. Мужчины-Элита (открытая категория для спортсменов и «продвинутых» любителей от 19 лет и старше)

2. Девушки (открытая категория для спортсменок и «продвинутых» любительниц от 19 лет и старше)

3. Мастера 40+ (мужчины старше 40 лет)

4. Любители (мужчины до 40 лет)

5. Юниоры (1997-1998 г.р.)

Условия участия:

К участию в велогонке допускаются лица возрастом 18 лет и старше.

Участникам младше 18 лет необходимо предоставить расписку от родителей с указанием телефонов и ксерокопию паспорта родителей или же обеспечить присутствие одного из родителей на гонке. К старту допускаются участники на велосипедах с колесами 26, 27.5, 28 или 29 дюймов, имеющие исправные тормоза на оба колеса и приспособленных для участия в соревнованиях по пересеченной местности. Организаторы оставляют за собой право не допустить участника на велосипеде, техническое состояние которого не соответствует общепринятым нормам. Наличие шлема — обязательно. Участники, не выполнившие эти условия, к участию не допускаются. Участник, замеченный на трассе без защитного шлема,

дисквалифицируется.

Гонка в гору будет проходить с общим стартом.

Место проведения соревнований: Балаклава, Бочка смерти (старт чуть выше столовой).

Старт в 12:00.

Регистрация участников осуществляется на месте проведения гонки с 10:30 до 11:30. в день старта. Предварительная регистрация в группе в контакте.

Для получения номера перед стартом участник должен заполнить анкету участника соревнований (бланк).

Стартовый взнос:

— С предварительной регистрацией – 300р

— Без предварительной – 400р

— Категория «юниоры» и «Девушки» освобождается от уплаты стартового взноса.

Участники, занявшие с 1 по 3 место в каждой категории, награждаются грамотами и призами от организаторов и спонсоров.

Подробности на странице мероприятия или у организаторов кросс-кантри: +79780131599, Павел

Фото с сайта VK