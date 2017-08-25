Кросс-кантри гонка «Царь горы» в Балаклаве

24 августа 2017     42
Кросс-кантри гонка "Царь горы" в Балаклаве

27 августа в 12:00 Севастополе (Балаклава) стартует кросс-кантри гонка «Царь горы», организованная региональной спортивной федерацией «Севастопольская Федерация велосипедного спорта».

Участники будут разделены на категории:
1. Мужчины-Элита (открытая категория для спортсменов и «продвинутых» любителей от 19 лет и старше)
2. Девушки (открытая категория для спортсменок и «продвинутых» любительниц от 19 лет и старше)
3. Мастера 40+ (мужчины старше 40 лет)
4. Любители (мужчины до 40 лет)
5. Юниоры (1997-1998 г.р.)

Условия участия:
К участию в велогонке допускаются лица возрастом 18 лет и старше.
Участникам младше 18 лет необходимо предоставить расписку от родителей с указанием телефонов и ксерокопию паспорта родителей или же обеспечить присутствие одного из родителей на гонке. К старту допускаются участники на велосипедах с колесами 26, 27.5, 28 или 29 дюймов, имеющие исправные тормоза на оба колеса и приспособленных для участия в соревнованиях по пересеченной местности. Организаторы оставляют за собой право не допустить участника на велосипеде, техническое состояние которого не соответствует общепринятым нормам. Наличие шлема — обязательно. Участники, не выполнившие эти условия, к участию не допускаются. Участник, замеченный на трассе без защитного шлема,
дисквалифицируется.

Гонка в гору будет проходить с общим стартом.

Место проведения соревнований: Балаклава, Бочка смерти (старт чуть выше столовой).

Старт в 12:00.

Регистрация участников осуществляется на месте проведения гонки с 10:30 до 11:30. в день старта. Предварительная регистрация в группе в контакте.
Для получения номера перед стартом участник должен заполнить анкету участника соревнований (бланк).

Стартовый взнос:
— С предварительной регистрацией – 300р
— Без предварительной – 400р
— Категория «юниоры» и «Девушки» освобождается от уплаты стартового взноса.

Участники, занявшие с 1 по 3 место в каждой категории, награждаются грамотами и призами от организаторов и спонсоров.

Подробности на странице мероприятия или у организаторов кросс-кантри: +79780131599, Павел

Фото с сайта VK

Метки: ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике И ещё...


Эдуард Лимонов – впервые в Севастополе Эдуард Лимонов – впервые в Севастополе

19 августа в информационном супермаркете «Атриум» (ТЦ Муссон, ул. Вакуленчука, 29) политик и писатель Эдуард Лимонов впервые встретится с севастопольцами. Эдуард Лимонов – культовый писатель, поэт, публицист, прозаик, чья жизнь и творчество давно стали легендой. Книги Лимонова переведены на десятки языков мира, он удостоен множества знаковых мировых литературных премий. Эдуард Лимонов – самый известный русский… читать »

"Вечер с танцами в белом" на Историческом бульваре «Вечер с танцами в белом» на Историческом бульваре

19 августа 2017 г. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя и Клуб старинного танца «Ангаже» приглашают всех желающих на романтичное событие августа – «Вечер с танцами в белом». В 19:00 на площадке за Панорамой «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.» дамы и кавалеры в белом погрузятся в волшебную атмосферу танцевальных вечеров XIX – XX… читать »

Показ кинофильма "Александр Маленький" в киноклубе "Шукшин" Показ кинофильма «Александр Маленький» в киноклубе «Шукшин»

14 августа в 14:00 киноклуб «Шушкшин» приглашает всех желающих в малый зал кинотеатра «Москва» на просмотр одного из самых трогательных фильмов о детях военного времени «Александр Маленький»(1981). У фильма режиссёра Владимира Фокина достаточное количество наград. Но самое главное его достоинство, что подобной пронзительной картины о трагедии изменившей сознание подростков сложно найти. Фильм о том, как… читать »

Мастер-класс от кинокомпании "Атмосфера" по основам кинопроизводства Цикл лекций об искусстве кинематографа от Дмитрия Бортниченко

17 и 24 августа Арт Студия ФАZA (Кулакова,84 о.4 ) приглашает на Цикл лекций об искусстве кинематографа от Дмитрия Бортниченко. Арт Студия расширяет границы Арт лектория и созывает всех неравнодушных взглянуть на окружающую нас эстетику как на искусство. Благодаря талантливому фотографу Дмитрию можно будет посмотреть на кинематограф как инструмент художника для выражения своих творческих идей…. читать »

День археолога в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» День археолога в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

19 августа на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Археолога. Кроме этого, Музей отмечает 190-летие раскопок, 125-летие музея, 170-летие основателя музея. Программа мероприятий: 10:00 — Открытие выставки одного дня «Сельские этюды» (Хора Херсонеса в находках археологических экспедиций)» в фондохранилище № 4. 11:00 — Открытие выставки из серии «Возрожденные шедевры»: «Фреска Богоматери… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info