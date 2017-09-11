Лаборатория Танец. Моменты Формы в Севастополе

С 16 по 20 сентября в городе Севастополь пройдёт уникальный тренинг — Лаборатория Танец. Моменты Формы.

Каждый момент мы создаём новые воспоминания.

Каждый момент мы меняемся.

Трансформируемся.

Каждый момент нас ещё нет будущих, но уже нет прошлых.

Мы собираем эти моменты, разрушаем их, создаём новые.

Здесь, в этом моменте, в этой постоянной трансформации начинается танец.

В ходе лаборатории участники познакомятся с основными техниками физического театра и буто, с основным фокусом на тело и понятие «присутствие».

Каждое занятие будет состоять из нескольких блоков:

1. физический тренинг,

2. упражнения на детальное осознание собственного тела и его движений, на обнаружение центра и периферии, работа с состояниями тела и качеством движения,

3. импровизация с образами по-одному и в группах.

По итогам лаборатории планируется финальный показ 22 сентября в г. Севастополь.

приветствуется любой опыт участников лаборатории, готовых к физическим нагрузкам и неожиданным идеям. Просьба не пользоваться парфюмом. С собой иметь удобную спортивную одежду и воду.

Стоимость участия 3000р. количество мест ограничено.

Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить заявку, дождаться ей одобрения и внести оплату.

Заявка на ermachenkovv@yandex.ru:

1. Имя, фамилия

2. Возраст

3. Фото: портрет и полный рост

4. Краткая биография.

5. Описание движенческого и сценического опыта.

6. Несколько предложений о причинах участвовать в лаборатории.

7. Контакты: номер телефона и e-mail.

Ведущий лаборатории — Владимир Ермаченков — художник, хореограф, танцор.

Сооснователь театрально-танцевальной компании PoemaTheatre (2009). Участник более 30 спектаклей, в том числе в коллаборации с буто-танцорами Yuko Kaseki (Германия-Япония), Flavia Ghisalberti (Швейцария), Sonja Heller (Германия).

Подробности на странице мероприятия в VK.