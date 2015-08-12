Лепка из глины в «TEArt»

7 января, Клуб необыЧАЙной культуры «TEArt» (ул.Одесская, 4) ждёт всех желающих на мастер-класс по ручной лепке из глины.

На мастер-классе гости познакомятся и освоят самый древний способ работы с глиной из всех известных человеку — лепку из цельного куска природной глины, в результате которого получат устойчивый навык работы с материалом и прекрасный предмет, функциональный и полностью пригодный к использованию по назначению.

Лепить будут чашки)) Индивидуальную чайную пиалу, уютную кофейную чашку, розетку для варенья и меда; с ручкой, -ками, на «ножке», на трех ногах…) Круглую, квадратную, треугольную…) Выбор за участниками.

Вылепленное изделие можно будет украсить оттисками, придать ему фактуру при помощи природных предметов: камушков, ракушек, листьев и травинок, кусочков дерева.

В перерыве гости смогут пить вкусный чай, из готовых керамических пиал работы мастера Каруны. При желании понравившуюся чашечку можно приобрести.

Продолжительность: 3 часа

Стоимость: 600 руб.

В стоимость входят материалы и обжиг.

Запись: https://vk.com/topic-136452402_35163656

Запись обязательна (записаться можно тут), количество участников и материалов ограничено.