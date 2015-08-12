Февральские Литверги
16 и 23 февраля Литературный клуб «Литверг» и Семейный центр «Потешка» (ул. Большая Морская, 50) приглашают всех желающих поделиться собственным творчеством, почитать и послушать произведения великих поэтов и прозаиков, обсудить, пообщаться на окололитературные темы и прекрасно провести время.
16 февраля — Вечер авторской поэзии. Здесь ждут всех, кто пишет стихи. Но это не значит, что те, кто не пишут, не смогут выступить, конечно, просто в этот вечер основное внимание — поэтам.
23 февраля — Последний вечер перед весной будет посвящен прощанию с зимой и лучшими стихами об ожидании весны.
Начало в 19:30