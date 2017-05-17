Литературно — историческая игра «Дорогами Крымской войны»

12 мая на Историческом бульваре прошла итоговая игра в рамках проекта «Исторический клуб морских путешествий», организованная Центральной городской билиотекой им. А. Гайдара совместно с Севастопольской детской морской флотилией им Н.Г Кузнецова.

ЦГДБ им. А. Гайдара и Морская флотилия дружат уже более 5 лет. И результатом этой дружбы стал большой проект, название которого говорит само за себя. История города. История флота. История страны. Все то, чем гордимся мы и, уверены, будут гордиться наши дети. В течение полугода объединения юнг и юнг-историков вместе со своим преподавателем С.Н Макарским приходят в библиотеку, и где им рассказывают о великих людях нашей страны, значимых событиях в истории Севастополя и России.

Мальчишки и девчонки открывают для себя великие вехи в истории своего города и своей Родины. Но в первую очередь — это дети. С огромным нетерпением ждут они свою итоговую игру, которая может показать — какая команда станет самой умной, выносливой и быстрой. Тем более, что закона «Победила дружба» в нашем клубе не существуют и соревнуются ребята совсем не по-детски. Именной такой итоговой игрой и стал квест, состоявшийся на Историческом бульваре — «Дорогами Крымской войны».

Правила квеста просты: найти агента, сказать ему секретное слово, ответить на вопросы, которые находятся в конвертах, и, получив конверт, бежать по заранее выданной карте, к следующему информатору. Победившей считается команда, которая первой соберет все 12 конвертов.

Три команды, выбрав своих капитанов, начали игру. Командиры вели свои команды, отлично ориентируясь по карте, угадывая агентов и отвечая на вопросы быстро и слаженно. Все решала скорость. Команда, пришедшая к финалу первой, даже сначала не поверила своей победе. И громкие крики «Ура», огласившие «Исторический бульвар» удивляли проходящих мимо и ничего не понимающих людей.

Время викторины прошло быстро. Самый волнующий и приятный для ребят момент — награждение . Мальчишкам и девчонкам были вручены дипломы и подарки, которым дети рады всегда. Партнер игры — УМВД России по г. Севастополю . А спонсором, который дал подарки нашим юнгам, стало «Автокафе». Ребята — победители получили сертификаты на бесплатный обед в сети быстрого питания, а команда, занявшая второе место — блокноты от УМВД России по г. Севастополю.