Литературно-музыкальный вечер «Поединок с судьбой»

8 февраля 2017 - Просмотров: 68
Литературно-музыкальный вечер «Поединок с судьбой»

9 февраля в гостиной библиотеки им. Л. Н. Толстого пройдет литературно-музыкальный вечер «Поединок с судьбой», посвященный Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина.

10 февраля исполняется 180 лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Его трагическая гибель так потрясла Россию, что до сих пор не умолкает тот роковой выстрел Дантеса. Каждый год в этот день, ровно в 14 часов 45 минут, когда перестало биться сердце поэта, у памятников Пушкину, в библиотеках, музеях и просто на улице, собираются люди. Они приносят живые цветы, гасят поминальные свечи, поэты читают свои стихи и звучит вдохновенная музыка пушкинских строк.

На вечере будут звучать стихи поэта в исполнении лауреата международных конкурсов Евгения Тузова. Также в нем примут участие севастопольские композиторы Татьяна Великодворская, Яков Машарский, солисты Анна Качалова, Тарас Калько, Ольга Панасенко.

Аккомпанирует Ольга Рубина.

Начало в 17:00

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