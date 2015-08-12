Литературный клуб «Литверг».
Читаем вместе в в январе

4 января 2017 - Просмотров: 5
Литературный клуб "Литверг". Читаем вместе в в январе

Литературный клуб «Литверг» и Идейное пространство «Фабрика» (ул. Ковпака 3, 4 этаж) приглашают всех желающих поделиться собственным творчеством, почитать и послушать произведения великих поэтов и прозаиков, обсудить, пообщаться на окололитературные темы и прекрасно провести время.

Программа на январь:

5 января — Рождественские чтения. В канун одного из самых светлых праздников клуб Литверг предлагает встретиться и наполнить друг друга добром.
Начало в 15:00.

12 января — «Мастер и Маргарита» — роман, о котором хочется поговорить в святочно-мистическое время. Гости услышат рассказы о любимых персонажах, отрывки из романа и даже собственное творчество по мотивам романа.
Начало в 19:00.

19 января — Раз в крещенский вечерок клуб «Литверг» соберется не гадать, но путешествовать. В этот вечер гостям мероприятия будет предложено читать стихи о разных местах, городах и странах, отправиться в самые дальние уголки земли.
Начало в 19:00.

26 января — Литература Авангарда — сложный, но безумно интересный пласт поэзии, это, прежде всего, футуризм — т.е. Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский, а еще — экспрессионизм — Райнер Мария Рильке, ранний Леонид Андреев и другие.
Начало в 19:00.

Подробную информацию о мероприятиях можно найти на странице в ВК или по телефону: +7-978-796-10-63 (Таня)

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