Литературный салон «Херсонесская лира»

24 июня в 15:30 в Византийском дворике Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в третий раз пройдет литературный салон «Херсонесская лира». Данный проект реализуется музеем совместно с Севастопольским региональным отделением Союза писателей России.

Ведущими салона станут ведущий компании А-Класс, резидент проекта Top 10 Crimea Дмитрий Белый и руководитель секции «Поэзия» Севастопольского отделения Союза писателей России, лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым Татьяна Шорохова.

Третий литературный сезон проходит в июне, который в России уже более двухсот лет ассоциируется с именем Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому тема очередной встречи – Крымская Пушкиниана.

В программе Третьего выпуска «Херсонесской лиры» памятные даты, презентации книг, музыкальные номера.

Гостем салона в этот раз станет Борис Черкасов — актер Севастопольского русского драматического театра им. Луначарского, Заслуженный артист АРК.