Мартовские Литверги

2 марта 2017 - Просмотров: 25
Мартовские Литверги

Литературный клуб «Литверг» и Семейный центр «Потешка» (ул. Большая Морская, 50) приглашают всех желающих на встречи в марте.

Литверг — это литература по четвергам. Это люди, которые пишут, читают, общаются и дружат.

Программа встреч:

2 марта — В этот вечер будут читать произведения очень значимой эпохи прошлого века — эпохи шестидесятников, вспоминать творчество Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Бориса Чичибабина, Евгения Евтушенко, Олжаса Сулейменова, Риммы Казаковой, Роберта Рождественского, Юнны Мориц.

9 марта — Посвящено женщинам. Будут звучать стихи о подвигах, которые они совершают каждый день, о том, как любят и как ненавидят, о том, что их прелесть совсем не только в красоте. Гости вечера почувствуют, насколько силен «слабый пол».

16 марта — Посвящен самым лучшим отрывкам из самых страшных литературных произведений. Уважаемые адреналинщики, этот вечер для вас!

23 марта — Любимые и малоизвестные, детские и взрослые, добрые и злые — такие разные, такие своеобразные, такие интересные сказки всех эпох и всех стран.

30 марта — Накануне Дня смеха в Литверге будет большой вечер смеха!

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