Мастер-классы в ресторане «Мадера»

Кроме этого в помещении ресторана каждое воскресенье в 12:00 юных жителей города ждет «Школа юных поварят».

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«Зимние узоры поэтической строкой»

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