Мастер-классы в ресторане «Мадера»
21 января ресторан «Мадера» (ул. Парковая, 11) приглашает детей и взрослых на увлекательные мастер-классы по росписи фарфора и стекла.
Участникам будет предложено расписать яркое, декоративное изделие (тарелочку, стаканчик, подсвечник), которое украсит дом или может стать оригинальным подарком!
Продолжительность мастер-класса — 1,5 часа, материалы предоставляются.
Стоимость 400 руб. Начало в 16:00.
Подробная информация по телефону :+ 7 (978) 021-73-16 Наталия и на сайте ресторана
Кроме этого в помещении ресторана каждое воскресенье в 12:00 юных жителей города ждет «Школа юных поварят».
Запись по телефону: +7(978) 730 0024