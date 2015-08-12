Мастер-классы ко дню св. Валентина
Севастопольский Центр творчества «Арт-беседка» (пр.Гагарина, 14) приглашает жителей города на тематические мастер-классы посвященные Дню святого Валентина.
Подарок ко дню Святого Валентина должен быть наполнен любовью и теплом, а это значит, что лучший подарок тот, что сделан своими руками. «Арт-беседка» приглашает всех, кто желает сделать оригинальный подарок любимым, приобрести новые навыки и провести время с пользой.
Расписание мастер-классов:
27 января в 18:00 — Объемная открытка «Куб»;
28 января в 13:20 — Живопись маслом;
28 января в 15:30 — Топиарий из кофейных зёрен;
29 января в 11:00 — Дорожная подушка под шею.
Предварительная запись обязательна.
Телефон: +7 (978) 956 40 27