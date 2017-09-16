Мастер класс по «Свободной пластике» от Марии Вам

20 сентября 2017     14
Мастер класс по "Свободной пластике" от Марии Вам

23 сентября в 17:00 в Севастополе состоится четырёх часовой мастер класс по «Свободной пластике» от преподавателя из Таллина — Марии Вам.

Мария Вам — хореограф, танцовщица, актриса, педагог, режиссёр-постановщик, автор песен, статей, а также участница фестивалей и проектов в России, Эстонии, Дании и проекта при Институте театра Золотой Маски СОТА (Москва). Она активно участвует в различных сферах искусства, ставит пластические и драматические спектакли,имеет большой опыт работы в мюзиклах, опереттах, современных постановках.

Мария получила высшее педагогическое хореографическое образование — современный танец (contemporary), однако ее танцевальный опыт не ограничивается одним стилем — она танцует в различных направлениях: модерн, шоу, импровизация, эстрада, брейкинг и тд.).

Мария — член жюри танцевальных и театральных фестивалей, ведущая мастер-классов по России, Финляндии, Эстонии по импровизации, композиции, сценическому движению, свободной пластике, пластике ума и тела, танцевальным направлениям — контемпорари, модерн, джаз-модерн и др.

«Уже более двадцати лет я танцую. За это время параллельно с танцем, в моей жизни имели место и другие дисциплины: театральное дело, фото-кино искусство, модельное дело, музыка, вокал, цирковое искусство, что в свою очередь, создало во мне необходимость уделять особое значение деталям, сущности движения, пластики в сценическом искусстве и в жизни. Такая разносторонность создала плодотворную почву для поиска своего стиля, подхода и методики «.
«В своих работах и на классах уделяю особое внимание развитию творческого потенциала учащихся, композиции и энергетике, положительному настроению, развитию жеста, работе с пространством и временем. На классах изучаем техники: релиз, партер, силовые техники, импровизацию, элементы из джаза, джаз-модерна, брейкинга, свободной пластики. В сценическо-танцевальном преподавании стараюсь находить баланс между изучением техник и формированием индивидуальности».

Адрес проведения: ул.Кулакова д.58, этаж 3, кабинет 303

По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7(978)055 1087
Возраст участников 14+
Стоимость по предоплате — 700р, в день мастер класса 1000р

Фото с сайта vk.com

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