Международная конференция «АРХОНТ: Античные Реликвии Херсонеса: Открытия, Находки, Теории» в Херсонесе

Исторический пешеходный квест по Севастополю. «Курортники. Бархатный сезон. Севастополь»



8 октября в 14:00 у ротонды на площади Суворова начнётся пешеходный квест «Курортники. Бархатный сезон. Севастополь» «Пусть первым бросит в меня камень тот, кто скажет, что Севастополь — не курортный!» — так начинал всякое свое выступление знаменитый артист разговорного жанра Моисей Хванецкий, собрав толпу зевак на площади Корнилова и готовясь рассказывать занимательные истории из жизни… читать »