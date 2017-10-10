Международная конференция «АРХОНТ: Античные Реликвии Херсонеса: Открытия, Находки, Теории» в Херсонесе

С 10 по 12 октября Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» проводит Международную научную конференцию «АРХОНТ: Античные Реликвии Херсонеса: Открытия, Находки, Теории». Конференция приурочена к 190-летию начала археологических раскопок Херсонеса.
В работе конференции примут участие более 60 учёных — представителей академических учреждений, высших учебных заведений, музеев из России, Румынии, Грузии и Украины.
Ученые обсудят вопросы, связанные с античным периодом истории Херсонеса. Первое тысячелетие истории города будет главной темой научной конференции впервые за последние 20 лет.
Фото с сайта livejournal.com