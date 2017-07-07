Международная молодежная научно-практическая конференция «Инновации в геологии, геофизике, географии — 2017» в Филиале МГУ им. Ломоносова в Севастополе

С 7 по 9 июля в конгресс-центре Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе (ул. Героев Севастополя, 7) будет проходить Международная молодежная научно-практическая конференция «Инновации в геологии, геофизике, географии — 2017»
В конференции принимают участие молодые ученые филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, геологического и географического факультетов МГУ, Института природно-технических систем РАН, Морского гидрофизического института РАН, Института морских биологических исследований РАН, отечественные и зарубежные ученые.
В рамках работы конференции планируются следующие мероприятия:
7 июля Пленарные заседания:
— приглашенные доклады ведущих российских и зарубежных ученых;
— представление секционных заседаний и круглых столов, а также компаний-спонсоров.
8 и 9 июля Научно практическая конференция молодых учёных:
Секционные заседания и круглые столы по основным темам конференции.
Обучающие геологические экскурсии:
«Нефтегазовый потенциал Крыма: мультидисциплинарный подход». (2-6 июля 2017 года.)
В ходе экскурсии рассматриваются нефтяные системы мезо-кайнозойского осадочного чехла Черноморского региона на основании наиболее представительных разрезов Крымского полуострова. Особое внимание уделено природному феномену грязевого вулканизма, широко развитому в пределах Керченского полуострова и являющемуся прямым свидетельством нефтегазоносности недр.
Научно-практическая школа «Прибрежные районы: мониторинг и инновационные комплексные исследования»(10 – 14 июля 2017 года)
В рамках полевой школы демонстрируются возможности использования инженерно-геологических и геофизических методов при исследовании прибрежных зон Крымского полуострова. Важное место среди используемых инженерно-геологических методов занимает 3D-лидарная съемка, позволяющая с большой детальностью отрисовывать геологические тела и затем проводить их мониторинг. Базовые полигоны – юго-западное побережье Крыма от п. Учкуевка до п. Немецкая балка.
По итогам конференции будет подготовлен инновационный образовательный научно-практических курс по комплексному применению современных технологий, рассчитанный на студентов и молодых ученых Крыма и Севастополя; а также для повышения квалификации работников отрасли.
Планируется до 100 участников конференции.
Рабочие языки конференции – английский и русский.
В РАМКАХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ:
(1) Geoinformation systems and Geomonitoring in the geological, geophysical and geographical studies;
(2) Earth’s interior insights from geophysical studies;
(3) Polar Research
(4) Global geodynamics and paleogeographical reconstructions;
(5) Petroleum system modeling; Reservoir rock formation ant its properties;
(6) Cold hydrocarbon seepage and mud volcanism
Проведение круглых столов:
Modern Methods of Engineering Protection Against Hazardous Geological Processes
Basics of geological risk evaluation
Mud volcanoes: multidisciplinary approach
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