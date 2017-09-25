Международная научная конференция «Археология средневекового храма» в Херсонесе

С 25 по 29 сентября Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с Институтом археологии Крыма Российской Академии Наук и Симферопольской и Крымской епархией проводит Международную научную конференцию «Археология средневекового храма», которая приурочена к 170-летию Карла Казимировича Косцюшко-Валюжинича и 190-летию раскопок.

Торжественное открытие состоялось 25 сентября 2017 года в 10:30 в выставочном зале здания Византийской экспозиции (2 этаж).

Фото Вадима скоробогатова с сайта chersonesos-sev.ru