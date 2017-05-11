Мемориальное мероприятие, посвященное памяти сапера Николая Ивановича Ильина

12 мая 2017 в 12.00 у стен Покровского собора (ул. Большая Морская, 36) состоится мемориальное мероприятие, посвященное памяти сапера Николая Ивановича Ильина.

Н.И. Ильин — участник Великой Отечественной войны, командир саперного взвода 263 стрелковой дивизии 51 армии, в полосе разминирования которой находились кварталы города Севастополя. В ходе освобождения города 1944 году, он рискуя своей жизнью, разминировал город Севастополь от мин и снарядов.

Одним из объектов, обследованных Н.И. Ильиным, было здание Покровского собора, на стенах которого долгое время сохранялась надпись «Проверено. Мин нет. Ильин. 12 мая 1944 года». В ходе ремонта здания Собора надпись была утрачена. 12 мая 2015 года состоялось торжественное открытие памятной таблички на стене Собора с надписью «Проверено. Мин нет. Ильин. 12 мая 1944 года».

Фото с сайта sevzakon.ru