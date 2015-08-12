Билеты 250 рублей. Татьянам и студентам вход свободный. При себе иметь паспорт или студенческий билет. Начало в 19:00.

25 января Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1) и Периметр «Психо Дель Арт» приглашает на античную трагикомедию «Мессалина: жена Цезаря вне подозрений» в постановке Андрея Маслова . Все слишком узнаваемо и очень современно! Ей — 23, ему — 58. Он — император Рима, она — его третья (не последняя) жена. У него двое детей, а у нее тысяча любовников. Все действие происходит в Риме в 48 году н.э., но могло бы произойти (и происходит) здесь и сейчас.

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