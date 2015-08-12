Мессалина: жена Цезаря вне подозрений

23 января 2017 - Просмотров: 37
Мессалина: жена Цезаря вне подозрений

25 января Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1) и Периметр «Психо Дель Арт» приглашает на античную трагикомедию «Мессалина: жена Цезаря вне подозрений» в постановке Андрея Маслова
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Все слишком узнаваемо и очень современно! Ей — 23, ему — 58. Он — император Рима, она — его третья (не последняя) жена. У него двое детей, а у нее тысяча любовников. Все действие происходит в Риме в 48 году н.э., но могло бы произойти (и происходит) здесь и сейчас.

Билеты 250 рублей.
Татьянам и студентам вход свободный. При себе иметь паспорт или студенческий билет.
Начало в 19:00.

Возраст: строго 18+

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