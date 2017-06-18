Моноспектакли Олега Попова в Севастополе

19, 20 и 23 июня литературный театр Олега Попова представит вниманию севастопольцев моноспектакли «Сергей Есенин: мой путь» и «Золотая любовь Серебряного века».

19 июня в 18:30 на сцене Севастопольского театра юного зрителя (пр. Гагарина, 16) литературный театр Олега Попова представит моноспектакль «Сергей Есенин: мой путь»

Практически все стихи Есенин писал от первого лица, поэтому узнать его жизнь можно из его творчества. Надо только внимательно и с любовью прочесть написанное. Вместе с поэтом зритель попробует разобраться в сложной истории нашей страны начала 20 века; месте художника, гения в этой истории и месте самой России в мире и душе поэта, гражданина. Вместе с актером зритель попробует определить, какое место в жизни и судьбе Есенина занимали любовь, семья, Родина, революция, творчество. Вместе с авторами зритель попытается разрешить тайну гибели поэта и узнает одну из версий произошедшего в ночь на 28 декабря 1925 года.

Билеты 400-600 рублей.

20 июня в 19:00 в Кинотеатре «Моряк» ( ул.Леваневского, 37) и 23 июня в 18:30 в Балаклавском дворце культуры (ул.Калича, 21) состоятся показы спектакля «Золотая любовь Серебряного века», при участии Заслуженной артистки Крыма Елены Власенко (гитара, вокал).

Билеты 300-500 рублей. Для пенсионеров скидка 50%.