Музыкально-поэтический вечер «Мятежная душа»

1 марта 2017 - Просмотров: 12
Музыкально-поэтический вечер "Мятежная душа"

2 марта Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого приглашает жителей и гостей города на музыкально-поэтический вечер «Мятежная душа», посвященный 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной.

Она никогда не называла себя поэтессой, только — Поэтом! Одна из самых ярких представительниц поколения «шестидесятников», Ахмадулина собирала на свои выступления огромные залы. Публику покоряли ее незабываемый голос, неподражаемая манера чтения стихов и какой-то воздушный, нездешний облик…

На вечере прозвучат романсы на стихи Беллы Ахмадулиной в исполнении Е. Симоновой, Е. Малышевской.

Аккомпанирует Ольга Рубина.

Начало в 17:00

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