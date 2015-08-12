Музыкально-поэтический вечер «Мятежная душа»
2 марта Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого приглашает жителей и гостей города на музыкально-поэтический вечер «Мятежная душа», посвященный 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной.
Она никогда не называла себя поэтессой, только — Поэтом! Одна из самых ярких представительниц поколения «шестидесятников», Ахмадулина собирала на свои выступления огромные залы. Публику покоряли ее незабываемый голос, неподражаемая манера чтения стихов и какой-то воздушный, нездешний облик…
На вечере прозвучат романсы на стихи Беллы Ахмадулиной в исполнении Е. Симоновой, Е. Малышевской.
Аккомпанирует Ольга Рубина.
Начало в 17:00