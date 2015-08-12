«Я пел песни, и пел их много лет. Когда я пел о любви, она приносила мне страдания. Когда я пел о страдании, оно превращалось в любовь. Так любовь и страдания раздирали мне душу».

Эпиграфом к его творчеству может служить признание самого композитора:

2 февраля Центральная городская библиотека имени Л. Н. Толстого приглашает жителей и гостей города на литературно-музыкальный вечер «Мне только боль великая дана», посвященный 220-летию со дня рождения великого австрийского композитора Франца Шуберта.

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