Музыкальный вечер
в честь 220-летия Шуберта

2 февраля 2017 - Просмотров: 66
Музыкальный вечер "Камертон эпохи"

2 февраля Центральная городская библиотека имени Л. Н. Толстого приглашает жителей и гостей города на литературно-музыкальный вечер «Мне только боль великая дана», посвященный 220-летию со дня рождения великого австрийского композитора Франца Шуберта.

Эпиграфом к его творчеству может служить признание самого композитора:

«Я пел песни, и пел их много лет. Когда я пел о любви, она приносила мне страдания. Когда я пел о страдании, оно превращалось в любовь. Так любовь и страдания раздирали мне душу».

В вечере примут участие композитор Татьяна Великодворская, певица Анна Качалова.

Автор сценария и ведущая вечера А. Богодухова.

Начало в 17:00

И ещё...

Прокомментировать
Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,
чтобы оставлять комментарии.

Войти
Зарегистрироваться

Читайте также в рубрике И ещё...


Театр имени КуколТеатр имени Кукол. Анонс на февраль.

Севастопольский театр им. Кукол (ул. Павла Корчагина, 1) под руководством Артёма Макеева приглашает самых маленьких севастопольцев на спектакли. 4, 5, 25 и 26 февраля артисты театра представят зимнюю сказку «Солнышко и снежные человечки». Мудрая, трогательная сказка-притча о двух маленьких снеговичках, которые отправились искать солнце. Зрители окунутся в необычную атмосферу этого кукольного действа и сами станут […]


Студенческий бал в СевГУ«Татьянин день»в СевГУ

25 января в Севастопольском государственном университете флешмобом и балом отметят День святой Татьяны, покровительницы студенчества. В 13:30 студенты всех институтов СевГУ соберутся на площади перед главным учебным корпусом на Университетской улице, чтобы вместе составить эмблему Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в Сочи. В 19:00 в фойе учебного корпуса на […]


"Сумасшедшая лаборатория" - научное шоу для детейНаучное шоу для детей —
«Сумасшедшая лаборатория»

28 января Детский центр «Элефант» (Ул. Героев Сталинграда, 44) приглашает детей от 5 лет на невероятно смешное научное представление «Сумасшедшая лаборатория». Вредные ученые Ацетоний Зловредикус и тетушка Хихимия планируют испортить праздник всем ребятам. Они превратят снеговика в негра и отправят в Африку. Но дети смогут спасти снеговика и праздник. Маленьких зрителей ждёт много научных экспериментов, […]


Выставка "Визуальное чтение"«Байки в Толстовке»

24 января в литературной гостиной Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится очередная встреча Клуба литературных игр «АЗЪБУКАРТ». В рамках проекта «Байки в Толстовке» гостям мероприятия предстоит принять участие в литературной игре «Мы все учились понемногу», посвященной Дню студента (Татьяниному дню). «Байки в Толстовке» — это навык публичного выступления, отличные истории, […]


Мессалина: жена Цезаря вне подозренийМессалина: жена Цезаря вне подозрений

25 января Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1) и Периметр «Психо Дель Арт» приглашает на античную трагикомедию «Мессалина: жена Цезаря вне подозрений» в постановке Андрея Маслова . Все слишком узнаваемо и очень современно! Ей — 23, ему — 58. Он — император Рима, она — его третья (не последняя) жена. У него двое детей, а […]



Виртуальная детская библиотека

Размещение рекламы

  • RSS Подписка
    RSS Комментариев
    Реклама на сайте
    Вебкамеры

  • On-line радио


    Выкл


  • Фотопрогулки по Крыму и Севастополю

  • Фотолента



    День археолога в Херсонесе


    День Крещения Руси
    в Херсонесе


    Авиадартс


    ВелоПобеда - 2016


    День славянской письменности и культуры


    2 года в составе России


    «Севастопольская красавица - 2016»


    Форт «Максим Горький»


    ВелоНочь


    Турслёт - 2015


    И мы сделали это! ДиноФест


    Исторический клуб морских путешествий


    Парад победы - 70 лет


    Севастопольский парад 1 Мая


    Русская весна


    Наша Великая Победа


    Город выходного дня


    Ночь музеев


    Михайловская батарея


    Сражение при Альме

  • Архивы

    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011