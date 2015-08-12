Новогодние мастер-классы в декабре

До наступления нового года осталось несколько недель. В декабре творческие мастерские и арт-площадки города предлагают севастопольцам принять участие в разнообразных мастер-классах, для того чтобы все желающие могли интересно провести время порадовать своих друзей и близких подарками ручной работы.

Информация о МК постоянно обновляется по мере поступления.

Клуб необыЧАЙНОГО мастерства «TEArt» (ул. Одесская, 4)

13 декабря в 18.00 севастопольцев приглашают на уникальное занятие по китайской живописи и создание открытки на Новый год. Ведущий Сергей Бирюков

Стоимость участия — 300 руб. Материалы включены в стоимость

Запись по телефону: +7 (978) 017 48 76

3 декабря в 11:00 Мастер-класс по плетению ловца снов для детей 5-11 лет.

Все материалы предоставляются.

Стоимость участия — 300 руб.

3 декабря в 17:00 Мастер-класс по акриловой живописи. Все желающие смогут написать пейзаж полный зимнего тепла и солнца по мотивам живописных работ современного испанского художника Луиса Ромеро (LUIS ROMERO),под чутким руководством художника Александры Ковалёвой в сопровождении живой гитарной музыки фламенко от Сергея Гуникова.

Стоимость участия — 300 руб.

4 декабря в 15:00 мастер-класс по интуитивной живописи от Джейка Белла.

На своих мастер классах Джейк учит творческой свободе и состоянию проводника, вы можете без художественных навыков, выражать самые глубинные миры вашего подсознания перенося их на поверхность холста. Все материалы предоставляются.

Стоимость — 600 руб.

+7 (978) 898 19 51.

Информационный супермаркет «Атриум» (ТЦ «Муссон»)

4 декабря в 15:00 «Новогодняя ёлочка» — создание новогоднего ёлочного украшения (роспись по дереву).

Стоимость мастер класса 150 рублей;

11 декабря в 16:00 мастер-класс от флориста Ольги Ефимовой «Твой новогодний подарок».

Стоимость участия — 400 руб.

Обязательная запись по телефону +7 (978) 842 09 01

17 декабря в 15:00 «Бумажная метель» — мастер-класс по созданию украшений-снежинок из бумаги;

18 декабря в 15:00 «ЭРБУ — волшебство рисования на воде»;

19 декабря в 19:00 Новогодний декупаж шампанского с Венерой Березговой;

Центр творчества и развития «Элефант» (ул. Героев Сталинграда, 44)

3 декабря в 13:00 Новогодние чудеса на гончарном круге.

Запись по телефону + 7 (978) 726 11 16

Винный клуб «Le Terroir Sevastopol» (ул. Большая Морская, 7)

15 декабря в 19:30 мастер-класс для взрослых «Рождественский веночек» от мастерской Флоранс;

22 декабря в 19:30 мастер-класс для взрослых «Декоративные ёлки» от мастерской Флоранс;

24 декабря в 15:00 мастер-класс с сюрпризами для детей «Декоративные ёлки-веселки» от мастерской Флоранс;

Стоимость участия для взрослых 1000 руб, для детей 800 руб.

Количество мест ограничено. Запись по телефону +7 (978) 734-57-67

Арт-таверна «Водолаз» (ул. Героев Сталинграда 67) предлагает программу кулинарных мастер-классов для детей 3-12 лет «Час юнги»

4 декабря в 15:00 Мастер-класс «Крабсы-круасаны»;

11 декабря в 15:00 Мастер-класс «Водолазная пицца»;

18 декабря в 15:00 «Новогодний пряничный домик».

Стоимость участия — 400 руб.

Количество мест ограничено. Запись по телефону +7 (978) 70 17 017.

­Идейное пространстве «Фабрика» (ул. Ковпака 3, 4 этаж)

17 и 18 декабря Мастер-класс по каллиграфии «Water brush pen calligraphy» для начинающих.

Брашпен с резервуаром для воды — Water brush pen — чудесный каллиграфический инструмент, которым можно писать акварелью или тушью, создавая мягкую живую каллиграфию.

Каждый из участников получит все необходимые материалы, а так же брашпен фирмы Pentel в подарок.

Стоимость участия — 4000 руб. за 2 дня по 4 часа (8 часов обучения).

Справки по телефону +7 (978) 801 42 01.