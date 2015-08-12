Новогодние утренники для детей

Приближается новый год. Севастопольские театры и культурные центры готовят для маленьких зрителей сказочные новогодние представления.

Драматический театр им. А.В. Луначарского (пр. Нахимова, 6)

Пышная елка до потолка с гирляндой и разноцветными игрушками, хороводы со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой и детские спектакли — приятное начало для новогодних каникул. С 21 декабря здесь открывается занавес для новогодних спектаклей «Волшебная лампа», «Праздник с драконами» и «Золушка».

21, 22, 23, 28 и 29 декабря — премьера детского спектакля «Волшебная лампа».

Сценарий спектакля создан по «Книге 1001 ночи», основанной на древнем восточном эпосе. За приключенческим сюжетом с восточным колоритом «спрятаны» размышления о добре и зле, о богатстве и бедности, о могуществе и ничтожестве, — понятия необходимые для осознания маленьким человеком. А любимые герои: Алладин, Джинн и прекрасная принцесса Будур помогут им во всем разобраться.

Начало представлений в 10:00 и 12:30.

24, 25, 26 и 30 декабря — премьера детского спектакля «Праздник с драконами».

Очень красивый спектакль по сказке Г.-Х.Андерсена «Соловей» перенесет ребят во дворец китайского императора. Властелин Поднебесной устраивает состязание живого соловья с механической игрушкой. Не правда ли — сюжет актуальный: как часто мы просим детей оторваться от компьютера или мобильного телефона.

Начало представлений в 10:00 и 12:30.

31 декабря — «Золушка».

Сегодня ребятам рассказывают так мало сказок о Любви, Доброте, Справедливости!

Старая сказка о маленькой замарашке в пересказе артистов театра вновь засверкала, как чистый хрусталь. Дети, а вместе с ними и родители, еще раз окунутся в волшебный мир сказочного королевства.

Начало в 12:00.

Цена билета на детские спектакли: 100-250 рублей.

Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1)

У главного входа по традиции будет стоять большая елка. Перед спектаклями детей развлекут в фойе: хороводы вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, загадки, песни, танцы и конкурсы.

23 декабря в 19:00 — мюзикл «Алиса в Стране чудес».

Это семейный приключенческий мюзикл по мотивам одноименного произведения, которому в этом году исполнилось 150 лет. Действие происходит в наше время и достаточно сильно отличается от оригинальной сказки, что придает спектаклю особый колорит, так как в персонажах легко узнаются черты типичных представителей современного закулисного шоу-бизнеса

Мюзикл ориентирован на семейную аудиторию. В спектакле используется технология 3D.

Стоимость билетов от 400 до 3000 руб.

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря в 10:00 и 13:00 — новогодняя премьера «Кто такие птицы» по мотивам сказки Бориса Заходера от Театра имени Кукол.

Когда мир так огромен, а ты так мал и одинок, только и остается, что отправиться на поиски «своиз», тех, кто примет тебя всем сердцем.

Кто такие птицы? Лишь найдя ответ на этот вопрос, наш герой обретет то, что искал.

Стоимость билетов 400 руб.

23, 26 и 27 декабря в 10:00 и 12:00, а 24, 25 и 28 декабря в 11:00 — Премьера сказки «Спящая красавица»;

«Спящая красавица» — это прекрасная волшебная сказка, рассказывающая о неотвратимости судьбы, возможности любое зло обратить в добро и испытаниях во имя любви.Злые силы пытаются помешать предначертанному судьбою союзу принца и принцессы и готовят влюбленным все новые и новые испытания. Но наши герои с помощью добрых фей (без которых, надо заметить редко обходятся подобные истории) мужественно преодолевают все эти хитроумные козни. Ко всеобщей радости, злоключения влюбленных заканчиваются победой добра над злом и торжеством любви.

Стоимость билетов 100-300 руб.

29 и 30 декабря в 11:00 — «Морозко»

«Морозко» — это сказка для всей семьи. Каждый взрослый наверняка помнит сюжет этой новогодней истории. Но приготовьтесь! – вас ждет множество сюрпризов и неожиданностей. Для малышей это будет, прежде всего, волшебное зрелище, поучительная сказка о справедливости и любви, которая заставит сопереживать знакомым героям и в которой добро непременно победит зло. А дети постарше и взрослые смогут по достоинству оценить хитросплетения сюжета, исполнительское мастерство артистов, а также, великолепие костюмов и декораций, профессиональный свет и звук и многое-многое другое.

Стоимость билетов 100-250 руб.

Севастопольский центр культуры и искусств (ул. Ленина, 25)

В Севастопольском центре культуры и искусств покажут вечную новогоднюю классику — «12 месяцев» и «Щелкунчик и Мышиный король». В холле второго этажа будет стоять ёлка, вокруг которой организуют новогодние конкурсы и танцы от Деда Мороза.

22, 24, 26, 28 и 30 декабря — Музыкальная сказка «12 месяцев».

Маленькие зрители и их родителей совершат увлекательное путешествие в сказочный зимний лес, куда отправятся вместе с доброй и трудолюбивой Падчерицей по указу злой жадной Мачехи и ее дочери. Погостят во владениях своенравной и невоспитанной, совсем еще юной Королевы, возжелавшей во что бы то ни стало получить корзину подснежников посреди зимы. И вместе со всеми героями окунутся в самое зимнее и волшебное путешествие.

23, 25, 27 и 29 декабря — «Щелкунчик и Мышиный король».

Очень новогодний и очень музыкальный хореографический спектакль-сказка для очень влюбленных в приключения и волшебство.

Маленьких зрителей и их родителей ждет волшебная история о девочке Маше, получившей в канун Нового года в подарок необычную и странную игрушку. Она сама ее выбрала из множества предложенных, гораздо более красивых, чем чудаковатый Щелкунчик. Неудивительно, что очень скоро в доме начнут происходить настоящие чудеса.

Начало спектаклей в 11:00 и 13:00.

Севастопольский академический театр танца (пр. Нахимова, 4)

Севастопольский академический театр танца с 22 по 30 декабря в 10:00 и 13:00 будет показывать для детей новогоднее сказочное представление «Снежная королева».

Цена билета: 350 рублей.

Севастопольский театр юного зрителя (пр. Гагарина, 16)

Севастопольский театр юного зрителя порадует представлениями «День рождения Снегурочки» и «Сказка о маленьком козлике». Здесь дети смогут выяснить, откуда у Деда Мороза взялась помощница.

17, 18, 24 и 25 декабря — премьера «Сказка о маленьком козлике»

Как же может победить маленький Козлик большого Волка? А вот как! Козлик решил… рассказывать сказки! Про себя, про бабушку, про Ослика и, конечно же, про Новый Год! Можно ли победить сказками? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль «Сказка о маленьком козлике»!

27, 28, 29, 30 и 31 декабря — премьера новогодней сказки «День рождения снегурочки».

Начало спектаклей в 11:00.

Стоимость билетов 150-500 рублей

Концертный зал «Granat Palace» (ул.Перелешина,5)

Студия танца «Марта» представляет новогодние танцевальные сказки «Золушка» и «Бременские музыканты»

25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря — «Бременские музыканты»

2, 4, 6 января — «Золушка»

Начало в 12.00 и 16.00.

Справки по телефонам: +7 (978) 028 18 28, +7 (978) 228 28 08.

Новогодние шоу в детском центре «Элефант» (Пр-т Героев Сталинграда, 44 )

18 декабря в 11:00 кукольный спектакль «Капитошка и Новый год» от творческого объединения «Праздник круглый год».

Стоимость билета «мама+малыш» — 350 руб.

24 и 30 декабря в 16:00 спектакль для детей от 1,5 лет «Как петушок голос потерял».

Снегурочка угостила символ Нового Года Петушка мороженным, но всегда нужно знать во всем меру!!!! Петушок пренебрег советом Снегурочки и потерял голос.Смогут ли Дед Мороз и Снегурочка вернуть голос Петушку и наступит ли Новый Год?!

24 и 30 декабря в 18:00 спектакль для детей от 5 лет состоится «Хи-хи химический Новый год или Новый год в научном стиле».

Вредные ученые Ацетоний Зловредикус и тетушка Хихимия планируют испортить Новый Год всем Ребятам. Они превратят Деда Мороза в негра и отправят в Африку. Но ребята смогут спасти Деда Мороза и Новогодний праздник.

Стоимость билета с подарком — 500 руб.

Запись по тел. +7 (978) 726 111 6