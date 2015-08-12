Новогодний чайный марафон
29 декабря, в последний четверг уходящего года, в Клубе необыЧАЙной культуры «TEArt» (ул.Одесская, 4) состоится новогодний чайный марафон.
Гостей мероприятия ожидает чайная церемония с пятью видами чая, погружение в медитативное звучание тибетских чаш и и презентация вибрационно-акустического массажа от Ярослава Черненко.
Программа мероприятия:
— I — Я Бао ( белый чай — почки)
— II — Мао Фен (зеленый чай)
— Звучание тибетских чаш и ОМ- медитация для желающих
— III -Алишань (светлый улун)
— IV — Чженьшань Сяочжун (красный)
— V — Пуэр
Перед посещением мероприятия рекомендуется плотно поесть.
Начало в 18:00.
Стоимость 300 руб.