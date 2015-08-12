Новогодний чайный марафон

27 декабря 2016 - Просмотров: 5
Новогодний чайный марафон

29 декабря, в последний четверг уходящего года, в Клубе необыЧАЙной культуры «TEArt» (ул.Одесская, 4) состоится новогодний чайный марафон.

Гостей мероприятия ожидает чайная церемония с пятью видами чая, погружение в медитативное звучание тибетских чаш и и презентация вибрационно-акустического массажа от Ярослава Черненко.

Программа мероприятия:
— I — Я Бао ( белый чай — почки)
— II — Мао Фен (зеленый чай)

— Звучание тибетских чаш и ОМ- медитация для желающих
— III -Алишань (светлый улун)
— IV — Чженьшань Сяочжун (красный)
— V — Пуэр

Перед посещением мероприятия рекомендуется плотно поесть.

Начало в 18:00.
Стоимость 300 руб.

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