«Ночь искусств» в Севастополе

4 ноября состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств».

Основные мероприятия акции пройдут под девизом «Искусство объединяет». Одновременно на многих площадках запланированы интерактивные занятия, перфомансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия.

Ночь искусств в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (Нахимова, 9)

Уже традиционно Севастопольский художественный музей преобразится специально к всероссийской акции «Ночь искусств». Мини-экскурсии на всех действующих выставках, включая постоянную экспозицию, будут сфокусированы на девизе акции «Искусство объединяет».

Специальные фото- и выставочные проекты позволят исследовать тему художественных тандемов: способен ли художник сегодня при том значении, которое придается индивидуальности в культуре и экономике (создание и продвижение имени как торговой марки), допустить к работе над своим произведением еще одного или более авторов? И при каких условиях (одно дело – представить совместное творчество как концепцию, совсем другое – запустить в свое творческое поле другого)?

Выставка современных работ, у которых более одного автора, будет сопровождаться рассказом о подобных примерах из истории искусства. Кроме того, на экспозиции художники будут взаимодействовать с обычными зрителями, которым будет предложено закончить заготовленные профессионалами зарисовки.

Весь вечер будет сопровождаться музыкальными импровизациями партнеров мероприятия.

Севастопольский академический русский драматический театра им. А. В. Луначарского (пр.Нахимова, 6)

В театре Луначарского «Ночь искусств» начнётся в 19:00 на Малой сцене встречей с выдающимся российским режиссёром Владимиром Петровым, имя которого связано с одиним из самых ярких периодов истории севастопольского театра. Беседа пройдёт в онлайн-формате. Темой разговора станут не только воспоминания о прошлом, но и грядущая премьера – 18 ноября на сцене театра им. Луначарского Владимир Петров выпускает новый спектакль «Фредди, Фред и Фредерик» по пьесе Жана Ануя.

В 20:30 Ночь искусств в академическом театре продолжит «Поэтический марафон. Online» – на Малой сцене соберутся представители разных профессий и возрастов, чтобы прочитать строки любимых поэтов. Марафон станет своеобразным продолжением популярного проекта театра им. Луначарского «Читаем стихи. Платановая аллея», который стартовал в июле этого года.

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Музей-заповедник во второй раз приобщится ко всероссийской акции «Ночь искусств».

Программа мероприятий:

11:30 и 14:30 — экологическая экскурсия по истории Херсонеса;

12:00 — выставка картин севастопольских художников;

14:00 — в Византийском дворике гостей ждёт поэтический салон «Херсонеская лира»;

16:30 — концерт с участием солистов ансамбля песни и пляски Черноморского флота, квартета «Каламбур»;

18:00 — песочное шоу лауреата международных фестивалей, художника Тори Воробьевой под названием «Истории Херсонеса»

«Ночь искусств» в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1)

В 20:30 в КИЦ состоится перфоманс «Стихия. Революция. Ленин» к 100-летию Великой Октябрьской революции и музыкально -театрализованное представление «Художник. Стихии. Времена года.».

В выставочном зале гостям перфоманса будет представлена выставка живописных работ и плакатов, посвященных октябрьским событиям 1917 г. Под звуки революционных маршей они узнают чем жил будущий вождь мирового пролетариата в Разливе 1917 г.

Путь на ночную сцену будет пролегать через еще одну сценическую площадку. Под музыку в исполнении «Fusion orchestra» перед гостями предстанут 4 живых времени года в совершенно необыкновенном исполнении.

На сцене каждый сможет окунуться в таинственный и загадочный мир закулисья, увидеть творческий процесс изнутри, и … стать зрителем ночного театрального действа с участием известных севастопольских актеров, вокалистов и танцоров. Режиссер — постановщик заслуженная артистка России Ольга Панкратова.

Инф. по тел. +7 (8692) 41-12-09 и на сайте севкиц.рф

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого (Ленина, 51)

Три тематические локации объединят литературу, изобразительное искусство, музыку, кино, мультипликацию, театр. Библиотека – настоящий креативный центр – представит искусства максимально ярко и доступно.

Программа:

18:00–20:00 – персональная выставка Анны Сорокиной (графика по произведениям Велимира Хлебникова). Мультимедийный зал ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал».

18:00–18:30 – «Время читать короткий метр!». Открытый показ шедевров короткометражного кино и анимации. Мультимедийный зал ИОЦ.

18:30–18:50 – «Маленькие» фильмы о большом «искусстве книги» нон-стоп». Открытый показ фильмов про феномен «книги художника» и уникальной коллекции. Кабинет диковинных книг.

19:00–19:30 – демонстрация документального фильма из мультимедийной коллекции «О. А. Кипренский. Роман в портретах» (история – литература – живопись). Мультимедийный зал ИОЦ.

19:00–22:00 – открытый показ мюзикла «Ромео и Джульетта. От ненависти до любви» (2005). Читальный зал.

Севастопольский центр культуры и искусства (ул. Ленина, 25)

4 ноября гостей СЦКиИ будет ждать «Музыка ночи» в исполнении Севастопольского государственного симфонического оркестра и выставка «Пейзажи Крыма» от галереи «Вернисаж».

В программу концерта войдут концертная увертюра Феликса Мендельсона «Сон в летнюю ночь» , «Маленькая ночная серенада» В. А. Моцарта, фрагмент из симфонической сюиты Н. А. Римского-Корсакова «Шехаразада», ария из оперы Антонина Дворжака «Русалка», романс Сергея Рахманинова «Здесь хорошо» в переложении Ю. Васильева для оркестра, ария из оперы Дж. Верди «Сицилийская вечерня», фрагмент «Элегия» из струнной серенады до мажор (соч. 48) П. И. Чайковского, романс Макса Бруха для альта с оркестром, «Куплеты Адели» из оперетты И. Штрауса «Летучая мышь», «Наварра» для двух скрипок Пабло Сарасате, «Ноктюрн» из струнного квартета №2 Сергея Бородина, оркестровая пьеса Эдуарда Артемьева из к/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» и многое другое.

Начало концерта в 22-00.

За час до концерта в фойе СЦКиИ откроется выставка «Пейзажи Крыма».