Открытие летней площадки центра творческих индустрий «РАМА»

12 июля в 19:00 Центр творческих индустрий «РАМА» (Репина, 2 ) приглашает на открытие летней площадки.

В программе:

— Dj Fani;

— Выступление певицы Яны Лифановой Yuan Chia;

— Комфортная фуд-зона: бургеры от кафе уличной еды Перец Wok&Burgers и raw-десерты от Heavenly Sweets;

— Создание арт-полотна совместно с мастером абстракции Андреем Орловым;

— Детский мастер-класс «Лаборатория шоколада» от шоколатье Татьяны Большаковой;

— Оригами мастер-класс для детей и взрослых «Сложи свою мечту»;

— Открытый мастер-класс «Человек как арт-объект» от художницы Анны Мараткановой и художника-гримера Алены Серегиной, сооснователя школы-студии Make Up Center (начало в 14:00);

— Зона фейс-арта от Валентины Горобченко;

— Стена свободного творчества и самовыражения;

— Лотерея от beauty-пространства Le Petit Cadeau, объединившем в себе магазин одежды, салон красоты и кофе-поинт;

— Веселая анимация;

— Презентация летней программы РАМЫ;

— Викторины и розыгрыши призов и еще масса разных сюрпризов.

Ведущая открытия — популярный beauty-блоггер Оля Ля.

На площадке для Вас будут работать фотографы Дмитрий Сидоренко и Татьяна Северина.

Берите своих детей, друзей и приходите!