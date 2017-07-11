Открытие летней площадки центра творческих индустрий «РАМА»

12 июля в 19:00 Центр творческих индустрий «РАМА» (Репина, 2 ) приглашает на открытие летней площадки.
В программе:
— Dj Fani;
— Выступление певицы Яны Лифановой Yuan Chia;
— Комфортная фуд-зона: бургеры от кафе уличной еды Перец Wok&Burgers и raw-десерты от Heavenly Sweets;
— Создание арт-полотна совместно с мастером абстракции Андреем Орловым;
— Детский мастер-класс «Лаборатория шоколада» от шоколатье Татьяны Большаковой;
— Оригами мастер-класс для детей и взрослых «Сложи свою мечту»;
— Открытый мастер-класс «Человек как арт-объект» от художницы Анны Мараткановой и художника-гримера Алены Серегиной, сооснователя школы-студии Make Up Center (начало в 14:00);
— Зона фейс-арта от Валентины Горобченко;
— Стена свободного творчества и самовыражения;
— Лотерея от beauty-пространства Le Petit Cadeau, объединившем в себе магазин одежды, салон красоты и кофе-поинт;
— Веселая анимация;
— Презентация летней программы РАМЫ;
— Викторины и розыгрыши призов и еще масса разных сюрпризов.
Ведущая открытия — популярный beauty-блоггер Оля Ля.
На площадке для Вас будут работать фотографы Дмитрий Сидоренко и Татьяна Северина.
Берите своих детей, друзей и приходите!