Открытие новогодней ёлки

В Севастополе на площади Нахимова будет открыта главная городская ёлка города. Кроме неё жителей и гостей Севастополя на протяжении праздников будут радовать новогодние ёлки, установленные в Нахимовском, Гагаринском и Балаклавском районах, а также на Северной стороне города.

19 декабря в 17:00 на площади 1 мая состоится открытие центральной ёлки Балаклавского района «В некотором царстве, в Балаклавском государстве»

20 декабря состоится торжественное открытие общегородской ёлки на площади Нахимова.

Начнётся праздник в 14:30 выступлением ростовых кукол и городских творческих коллективов «Жаворонушки», «Тавричане», «Полярики» и «Раздолье».

С 16:00 под выступление хореографического ансамбля «Радость» на площади Нахимова развернутся народные гуляния. Ведущие будут рассказывать о русских традициях празднования Нового года. Программу продолжит ещё один заслуженный народный коллектив — фольклорный ансамбль «Русь», который в свою очередь сменит хореографический ансамбль «Севастополь». Эти творческие коллективы будут развлекать горожан на протяжении всего вечера.

В 16:35 к ним присоединится народный вокальный ансамбль «Чаривницы», а чуть позже Севастопольский народный ансамбль песни «Посиделки», в исполнении которого прозвучат песни народов мира. После этого на сцену выйдут артисты шоу-группы «Ремикс».

В 18:30 шутливыми эстрадными хитами севастопольцев порадует кавер-группа «Cristal-vois».

Новогоднее поздравление Деда Мороза прозвучит с 18:50 до 20:00.

И уже после него, перед собравшимися на площади, в течение целого часа будут выступать приглашённые звезды российской эстрады — группа «Синяя птица» и Влад Топалов.

Праздничный концерт завершится салютом.

23 декабря в 17:00 на площади перед КИЦ (ул. П. Корчагина,1) будет открыта главная ёлка Гагаринского района. Организаторы мероприятия обещают зрителям песни, танцы, игры и конкурсы для всей семьи, а также новогодний гала-концерт.

Открытие главной «зелёной красавицы» Нахимовского района также состоится 23 декабря. Дед Мороз со Снегурочкой будут ожидать гостей в 15:00 на площади возле культурного центра «Корабел» (ул. Рабочая, 2). В развлекательную программу будут включены театрализованное представление и конкурсно-игровая программа с призами и угощениями.

Кроме того, в этот же день — 23 декабря, новогодняя ёлка зажжёт свои огоньки для жителей Северной стороны Севастополя. Открытие запланировано на 12:00 возле кинотеатра «Моряк» (ул. Леваневского, 27).

Источник sevas.com