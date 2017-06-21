Памятная акция «Свеча памяти» в Севастополе

22 июня 2017 г. в 03:30 у памятника первым жертвам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. ( ул. Нефёдова) пройдет акция «Свеча памяти».

Севастополь одним из первых принял на себя удар фашистской авиации 22 июня 1941 года. В 3:13 – за 45 минут до нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз – на фарватер Главной базы Черноморского флота посыпались магнитно-акустические мины. Одна из них упала не в воду, а на дом по улице Подгорной (нынешней Нефёдова). От взрыва мины погибли 18 человек, а 136 получили ранения.

Участники акции с зажжёнными свечами в руках почтят минутой молчания память погибших в самой кровопролитной войне прошлого столетия и возложат цветы к памятнику первых жертв Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

После завершения акции «Свеча Памяти» все желающие смогут поучаствовать в традиционной акции «Кораблик мечты» – с Графской пристани опустить бумажный кораблик на воду вместе со своим пожеланием.

На Северной стороне также зажгу свечи. Акция начнётся в 03:00 на площади Захарова.

С собой можно приносить цветы. Памятные свечи предоставляет Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя.

Организаторы акции: Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Российское военно-историческое общество.

Контакты: Угрюмова Анна Михайловна, 8 988 509 75 30

Фото с сайта news.sevas.com