Пешеходный квест «По следам Листригонов»

13 августа в 14:00 у Обелиска Защитникам и Освободителям Балаклавы стартует пешеходный квест «По следам листригонов»

«В уме моем быстро проносится стих Гомера об узкогорлой черноморской бухте, в которой Одиссей видел кровожадных листригонов. Я думаю также о предприимчивых, гибких, красивых генуэзцах, воздвигавших здесь, на челе горы, свои колоссальные крепостные сооружения. Думаю также о том, как однажды бурной зимней ночью разбилась о грудь старого чудовища целая английская флотилия вместе с гордым щеголеватым кораблем «Black Prince», который теперь покоится на морском дне, вот здесь, совсем близко около меня, со своими миллионами золотых слитков и сотнями жизней.»

А.И. Куприн

Пеший квест — это квест с решением загадок и поиском меток на местности (на улицах, стенах, зданиях и т.д.). Главная особенность этого квеста в том, что игроки проходят несколько километров пешком.

В процессе игры участники получают задания и на пути к финишу меняют игровые локации — улицы, парки, памятники, магазины и т.д. Главная задача в квесте — разгадать все загадки и прийти к финишу первым.

Команды состоят из 2-5 человек. Ориентировочная длительность игры: ~ 3 часа.

Игровой район — Балаклава.

Для успешного прохождения этого квеста нужно хорошо ориентироваться на местности. Пеший квест подойдет для людей, которые любят много гулять, открывать для себя новые места в городе и интересуются историей своего города.

Во время игры, при затруднении с разгадыванием вы получите 2-4 подсказки (через произвольное время).

Стоимость участия: 500 рублей (за команду)

Мобильный интернет и удобная обувь — обязательны.

Регистрация тут или тут.