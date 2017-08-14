Показ кинофильма «Александр Маленький» в киноклубе «Шукшин»

14 августа в 14:00 киноклуб «Шушкшин» приглашает всех желающих в малый зал кинотеатра «Москва» на просмотр одного из самых трогательных фильмов о детях военного времени «Александр Маленький»(1981).

У фильма режиссёра Владимира Фокина достаточное количество наград. Но самое главное его достоинство, что подобной пронзительной картины о трагедии изменившей сознание подростков сложно найти. Фильм о том, как стать человеком, верить в своё будущее и найти взаимопонимание между непримиримыми врагами во имя жизни, и быть готовым пожертвовать этой жизнью ради детей.

Вход бесплатный.