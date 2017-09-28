Показ спектакля «VампилоV»

30 сентября в 19:00 школа «Кислород» ( ул.Кулакова д.58, этаж 3, кабинет 303) приглашает на спектакль «VампилоV».
Это спектакль по ранним рассказам Александра Вампилова и цитатам из его записных книжек.
О том что, рано или поздно случается с каждым. Неожиданные встречи, стечения обстоятельств, запланированные свидания, вынужденные разлуки, сквозь все эти события тонкой нитью растягивается светлая и чистая любовь. И пусть не каждой любви суждено сбыться сам факт осознания, что мы можем любить и быть любимы даёт нам силы идти дальше.
Пожалуй, только Вампилов мог так иронично видеть взаимоотношения мужчин и женщин.
Режиссёр: Кирилл Ильин