Показ спектакля «VампилоV»

Лаборатория Танец. Моменты Формы в Севастополе



С 16 по 20 сентября в городе Севастополь пройдёт уникальный тренинг — Лаборатория Танец. Моменты Формы. Каждый момент мы создаём новые воспоминания. Каждый момент мы меняемся. Трансформируемся. Каждый момент нас ещё нет будущих, но уже нет прошлых. Мы собираем эти моменты, разрушаем их, создаём новые. Здесь, в этом моменте, в этой постоянной трансформации начинается танец…. читать »