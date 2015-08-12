Поэтический вечер
«Вспоминай меня без грусти…»

19 января 2017 - Просмотров: 4
Поэтический вечер «Вспоминай меня без грусти…»

23 января Центральная городская библиотека имени Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) приглашает жителей и гостей города на музыкально-поэтический вечер «Вспоминай меня без грусти…», посвященный 85-летию известной российской поэтессы, нашей землячке Римме Казаковой.

«Лирика Казаковой богата образами, отличается тщательностью в подборе слов. Её чуткость к человеческим страданиям имеет истоки в военном детстве, в опыте суровой жизни на Дальнем Востоке.

Её творчество определено характерными для конца 50-х гг. поисками человеческой порядочности и отказом от пафоса и пропаганды. Часто это философская лирика, в которой под конец стихотворения раскрывается символика природы; нежной проникновенностью отличается любовная лирика Казаковой. Слово — особенно в ранних её стихах — служит для выражения пережитого и выбирается с большим чувством ответственности. Некоторые из позднейших стихов Казаковой повествовательны, менее насыщены. Иногда у Казаковой встречаются необычные метафо­ры, слишком контрастные по отношению к контексту, но её стихи всегда продиктованы серьёзным чувством.»
Вольфганг Казак

Начало в 17:00

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