18 февраля в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится заседание историко-краеведческого клуба «ВИЗИР».

В программе встречи — просмотр и обсуждение документального фильма «Право на подвиг», повествующего о первых днях обороны Севастополя (1941 — 1942 гг.), о стойкости и героизме пяти героев-черноморцев под командованием Николая Фильченкова.

Этот фильм — результат реализации проекта севастопольского филиала Российского экономического университета имени Плеханова и Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого.

Создатели фильма «Право на подвиг» провели историческое расследование и отразили в нем доводы тех, кто пытается опровергнуть значимость событий Великой Отечественной войны, а также мнения историков о том, как развивались события на самом деле.

В обсуждении участвуют: Клуб любителей истории города и флота (председатель Олег Доскато), сценарист фильма, ученый секретарь ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» Анжелика Фесенко, и другие лица, принимавшие участие в съемках фильма.

Начало в 9:30