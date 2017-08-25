Праздник воздушных шаров в Севастополе

25 августа 2017     44
Праздник воздушных шаров в Севастополе

26-27 августа в впервые в Севастополе на гостеприимной арт-площадке ТерруАрт (Крестовского, 66) в Балаклаве пройдет веселый и активный Праздник воздушных шаров, посвященный окончанию лета и началу нового учебного года.

Все гости праздника смогут принять участие в познавательных конкурсах-шарадах, посетить красочную школьную ярмарку, чтобы приобрести все необходимое для предстоящей учебы. Огромные разноцветные воздушные шары создадут атмосферу самого радостного уикенда уходящего лета. Кульминацией каждого праздничного дня станет «Битва Капитошками» – воздушными шариками, наполненными водой.

На площадке ТерруАрт будут работать детские зоны, предусматривающие развлечения для всей семьи: интерактивные представления аниматоров, забавные квесты, семейные состязания. Праздник обещает стать не только веселым, но и вкусным: мороженого, сладостей и свежих фруктов здесь будет в изобилии.

Время проведения: 26-27 августа, с 13.00 до 19.00 часов.

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