Праздник проспекта Победы в Лукоморье

9 мая 2017 в 13-00 в эко-парке «Лукоморье» начнется праздник проспекта Победы «Нам этот мир завещано беречь».

Мероприятие пройдет при поддержке внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахимовского муниципального округа.

В программе будут представлены:

— выступления коллективов культурного комплекса «Корабел»;

— урок мужества проведет участник обороны Севастополя 35 береговой батареи Сорокин Павел Захарович;

— урок о советском и немецком оружии и обмундировании проведут реконструкторы Севастопольского военно-исторического клуба;

— чествование ветеранов проспекта Победы;

— угощение фронтовой кашей, приготовленной в полевой кухне, изготовленной в 1941 году и прошедшей всю войну.

Фото с сайта dobrosev.ru