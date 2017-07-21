Праздник традиционной китайской культуры «Лепестки мира» в Лукоморье

22 июля в 16.00 в «Лукоморье» на праздник традиционной китайской культуры «Лепестки мира».

Гостей праздника ждут танцы с веерами, флейтами, зонтиками, лотосами, которые подарят нам драгоценные крупинки сокровищницы мировой культуры, её истории, её традиций.

Также можно будет поупражняться согласно системе цигун Фалунь Дафа. Занятия проводятся в свободной форме и не требуют специальной физической подготовки.

Желающие попробовать себя в искусстве оригами смогут смастерить цветные лотосы, которые собираются из бумаги и символизируют мир, любовь и добро.

На память о празднике у посетителей будет возможность сфотографироваться с танцовщицами — «небесными девами».