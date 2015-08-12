Праздничная шоу-программа
«Народ, встречаем Новый год!»
25 и 29 декабря на сцене Севастопольского центра культуры и искусств (ул. Ленина, 25) будет проходить праздничная шоу-программа для взрослых «Народ, встречаем Новый год!»
Каждый раз шоу для взрослых — это традиции и креатив, лирика и юмор, музыка и фейерверки. Это всегда ярко и незабываемо.
Программа включает вокальные и сюжетные хореографические номера, сценки, шутки и розыгрыши. Не обходится и без подарков для зрителей из числа особенно активных участников интерактивных игр артистов с залом. И конечно, здесь все непременно встречаются с дедом Морозом и Снегурочкой
В программе примут участие государственный ансамбль танца «Чёрное море», шоу-группа «Мюзик-экс», вокальный ансамбль «Жар-птица»,Оксана Дунаева, Владимир Бурхель и многие другие. Ведущие вечера — Ильдар Дусалиев и Екатерина Митяева.
Начало в 18:30.
Справки по тел.: 54-32-24, 54-01-18.