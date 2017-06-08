Праздничные мероприятия в Севастополе, посвящённые Дню России и Дню города.

Праздничные мероприятия в Севастополе, посвящённые Дню России и 234 годовщине основания города, начнутся 9 июня. Гостей и жителей города ждут концерты, автопробег, выставки, флешмоб, марафонский заплыв и фестиваль военных оркестров.

Программа мероприятий:

9 июня

10:00 — городской конкурс на лучший танцевальный флешмоб «Вместе мы — большая сила, вместе — мы страна Россия!»

( Набережная Корнилова)

10:00 — Праздничная программа, посвящённая Дню России в ГБОУ ДО «ЦЭНТУМ» (ул. Хрусталёва, 71-А)

15:00 — Городское торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые празднованию Дня России и 234-й годовщины со дня основания города Севастополя в Театре им. А.В.Луначарского

19:00 — на площади Нахимова торжественно финиширует автопробег «ЭКОЛОГиЯ» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Новороссийск — Севастополь). Там же пройдёт концертная программа.

10 июня

10:00 — Блиц-турнир СШ №5 по шахматам, посвящённый Дню России (ул. Б.Морская, 50).

13:00 — IV Ежегодные Всероссийские соревнования по самбо, посвящённые Дню России (КИЦ, ул. П.Корчагина,1-А).

17:00 — на площади у Гагаринской администрации пройдёт концерт «Моя Россия — моя страна», посвящённый Дню России.

17:00 — возле ДК «Севастопольский» (пос. Сахарная головка) концерт «Мы все дети твои, Россия».

18:00 — В Инкермане будет организована праздничная шоу-программа у местного ДК.

18:00 — Малахов курган — Праздничный концерт ко Дню города и Дню России.

11 июня

9:00 — марафонский заплыв «Адмиральская лагуна — пляж Хрустальный» севастопольских спортсменов на 10 км

9:00 — на площади Нахимова откроется выставка автомобилей, мотоциклов, автозвука. А также пройдут соревнования по автозвуку и тюнингу.

11:00 — Акция «Моя Родина – Россия» (летняя площадка ЦГБ им. Л.Н.Толстого).

12:00 — Отчётный концерт хореографического ансамбля «Ультрамарин» (СЦКиИ, ул. Ленина, 25)

17:00 — Выступление оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России» (пл. Нахимова)

18:00 — Праздничный концерт оркестра русских народных инструментов «Садко», приуроченный ко Дню России и Дню города (площадь перед ГБОУ ДО ДДЮТ, пр. Нахимова, 4)

9:00-16:00 Приморский Бульвар — Выставка Цветочных композиций

12 июня

На площади Нахимова откроется Международный фестиваль военных оркестров войск Национальной гвардии России «На страже мира — 2017». Плац-концерты фестиваля пройдут на площадках перед ДДЮТ и театром имени А.В. Луначарского.



22.00 праздничный фейерверк над площадью Нахимова

Источник официальный сайт Правительства Севастополя