Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города

14 июня в Севастополе отметят 234-ю годовщину основания города.

В этот день в городе пройдёт множество мероприятий:

10:00 — Открытие Доски Почета города Севастополя (площадь Нахимова)

10:00 — Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую этот мир» на площади перед КИЦ (П. Корчагина, 1)

10:00 — Интерактивная программа «мы славим тебя, родной Севастополь» на площади перед КИЦ (П. Корчагина, 1)

11:00 — День открытых дверей в музее им. М.П. Крошицкого (пр-т Нахимова, 9)

12:00 — Праздничный концерт, посвящённый Дню города Севастополя в Эко-парек «Лукоморье»

16:00 — Молодёжная акция, посвящённая Дню города Севастополя на Приморском бульваре

16:00 — Награждение победителей номинаций конкурса «Самый дружный двор» с участием Губернатора города Севастополя. (концертная площадка «Ракушка»)

16:00 — Торжественное вручение паспорта гражданина РФ юным жителям Гагаринского муниципального округа и праздничный концерт (КИЦ, ул. П. Корчагина, 1)

19:00 — Концертная программа «Эстафета Мира» (площадь Нахимова)

22:00 — Праздничный фейерверк, посвящённый Дню города Севастополя (площадь Нахимова)