Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города

14 июня в Севастополе отметят 234-ю годовщину основания города.
В этот день в городе пройдёт множество мероприятий:
10:00 — Открытие Доски Почета города Севастополя (площадь Нахимова)
10:00 — Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую этот мир» на площади перед КИЦ (П. Корчагина, 1)
10:00 — Интерактивная программа «мы славим тебя, родной Севастополь» на площади перед КИЦ (П. Корчагина, 1)
11:00 — День открытых дверей в музее им. М.П. Крошицкого (пр-т Нахимова, 9)
12:00 — Праздничный концерт, посвящённый Дню города Севастополя в Эко-парек «Лукоморье»
16:00 — Молодёжная акция, посвящённая Дню города Севастополя на Приморском бульваре
16:00 — Награждение победителей номинаций конкурса «Самый дружный двор» с участием Губернатора города Севастополя. (концертная площадка «Ракушка»)
16:00 — Торжественное вручение паспорта гражданина РФ юным жителям Гагаринского муниципального округа и праздничный концерт (КИЦ, ул. П. Корчагина, 1)
19:00 — Концертная программа «Эстафета Мира» (площадь Нахимова)
22:00 — Праздничный фейерверк, посвящённый Дню города Севастополя (площадь Нахимова)