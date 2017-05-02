Предварительный план мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг в Севастополе

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг в Севастополе.

Уточненная программа появится по мере поступления информации, следите за обновлениями.

С 3 по 7 мая

В Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) будет проходить городской фестиваль «Ради жизни на земле», посвященный Дню Великой Победы.

4 мая

В 15:00 в библиотеке КИЦ начнётся литературно-музыкальная композиция «К штыку приравняли перо»

5 мая

— В 10:00 Захоронение останков защитников и освободителей Севастополя Мемориальное братское кладбище Великой Отечественной войны, 6 км Симферопольского шоссе, п. Дергачи.

— В 10:00 — митинг у Мемориала героической обороны Севастополя на пл.Нахимова.

— В 14:00 в театре имени А.В. Луначарского (пр. Нахимова, 6) состоится Городское торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 73-й годовщине освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

— В 14:00 — городской Мемориальный час, посвященный Дню Победы, пл.Нахимова.

— В 15:00 ЦГБ им. Л.Н.Толстого (ул. Ленина, 51) приглашает на концерт «Я помню песни о войне».

— В 16:00 в художественном музее им. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) откроется выставка «Живая память» из фондов музея.

— С 16:00 в рамках фестиваля «Ради жизни на земле» на площади перед КИЦ (ул. П. Корчагина,1) севастопольцев ждут выставка ретро- и спецтехники, полевая кухня, высадка деревьев на Аллее Победы и Славы, праздничный гала – концерт.

— В 16:00 на территории Мемориального комплекса «Сапун-гора» откроется выставка детского рисунка, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

— В 18:30 в Севастопольском театре Юного зрителя состоится концерт «Жди меня«, посвященный Дню Победа.

— В 20:00 — репетиция прохождения войск Севастопольского гарнизона и военной техники по центральному кольцу города.

6 мая

— В 10:00 на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» начнётся историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы» и военно-историческая реконструкция «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

— В 16:00 Арт-кафе КИЦ (П. Корчагина, 1) состоится презентация медиа-проекта «Бессмертный взвод»

— В 17:00на плщади перед КИЦ (П. Корчагина, 1) состоится концерт.

7 мая

— В 10:00 начнётся Генеральная репетиция военного парада войск Севастопольского гарнизона (пл. Нахимова — центральное городское кольцо);

— Всероссийская акция флешмоб «День Победы» ;

— Эстафетный заплыв в честь Дня Победы (Парк Победы – 35 береговая батарея);

— с 11:00 до 16:00 День открытых дверей «Этот день Победы…» в Морской библиотеке имени адмирала М.П. Лазарева Севастопольского ДОФ ЧФ РФ (Нахимова, 7);

— в 12:00 — Тематическо-информационная программа «Штурм Сапун горы» (площадь КИЦ);

—В 15:00 — городская акция «Живая лента памяти» потомков героев Победы у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. на пл.Нахимова.

— В 19:00 — Музыкальный проект «Как будто вновь я вместе с ними» на МК «35 береговая батарея»

— Праздничный концерт «Не гаснет памяти свеча» (Балаклавский дворец культуры);

8 мая

— Митинг-реквием «Поклонимся великим тем годам» ( у памятника морякам-подводникам);

— Митинг памяти с участием ветеранов ФСБ РФ г. Севастополя ( у памятника П.М.Силаеву, б. Казачья);

— В 8:00 — соревнования по мотокроссу, посвященные Дню Победы, на Сапун-горе.

— В 10:30 в Драматическом театре им. Б. Лавренёва ЧФ РФ покажут спектакль концерт «Война прошла через тебя»

8 и 9 мая

— Чествование ветеранов ВОВ в национально-культурных обществах Севастополя (Национально-культурные центры Севастополя);

— Международный фестиваль «Высота Горная», посвященный Дню Победы и Дню освобождения Севастополя от фашистских захватчиков;

— Концерт Севастопольского симфонического оркестра «Симфония вечного огня» (ГБУК «СЦКИ» ул. Ленина, 25)

9 мая

Памятные мероприятия начнутся 9:30 возложением цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.

После чего в 10:00 по центральному городскому кольцу пройдет парад войск Севастопольского гарнизона, Парад Победы, Автоколонна техники времен Великой Отечественной войны, а также автомобилей ГАЗ М-20 «Победа». Следом запланировано шествие колонны участников всероссийской акции «Бессмертный полк».

Кроме этого, состоится праздничный митинг «День Победы» у памятника Героям-подводникам.

Торжественные мероприятия (митинг-реквием, возложение цветов, поздравление ветеранов, музыкально-концертная программа и т.д.) посвященные Дню Победы и 73-й горовщине освобождения Севастополя пройдут на Сапун-горе, в Балаклаве и близлежащих населенных пунктах.

С 12:00 для участников боевых действий, ветеранов ВОВ, жителей и гостей города будет развёрнута полевая кухня.

В 12:00 на Приморском бульваре будет проведена Всероссийская акция «Народная Победа».

На площади перед КИЦ (ул. П. Корчагина, 1) в 12:00 пройдёт музыкально – информационная радиопрограмма «Великий май, победный май».

С 12:00 по 17:00 по случаю Дня Победы откроют свои двери для ветеранов ВОВ и членов их семей:

— в Музее Черноморского флота;

— в Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота;

— в Севастопольском художественном музее имени М.П.Крошицкого.

В 14:00 на летней эстраде Приморского бульвара покажут спектакль «Имена на поверке»

В 15:00 — концерт с участием солистов Мариинского театра в Национальном заповеднике «Херсонес Таврический».

В 16:00 на набережной Севастополя состоится флешмоб «За Победу танцуй до победного!».

В 18:00 на площади перед Севастопольским академическим русским драматическим театром им. А.В.Луначарского стартует Арт-проект «РиоРита – радость Победы»,

В 16:30 перед ДДЮТ (Нахимова, 4) состоится Праздничный концерт оркестра русский народных инструментов «Садко» и Эстрадно-симфонического оркестра ДДЮТ. В это же время на площади Нахимова можно будет услышать концерт «Поклонимся великим тем годам» оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России».

В 18:00 на площади Нахимова начнётся Городская концертная программа, посвященная празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 73-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, который завершится в 22:00 праздничным артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты

Фото: Минобороны России stat.mil.ru