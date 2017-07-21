Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе

30 июля в Севастополе будут отмечать день Военно-морского флота.

Праздничные мероприятия начнутся в 08:30 с возложения венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг. (площадь П.С.Нахимова) и торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота.

Затем в 09:00 на внутреннем рейде Севастопольской бухты начнётся парад кораблей и военно-спортивный праздник, в котором примут участие более 40 боевых кораблей и катеров: ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», подводная лодка «Старый Оскол», корабль погранслужбы ФСБ России и старейшее в составе ВМФ спасательное судно «Коммуна».

Во время проведения военного парада, зрителям будут продемонстрированы морской артиллерийский бой, огневое подавление противодесантной обороны, освобождение судна, захваченного террористами, спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие — в целом 18 зрелищных эпизодов. Перед началом военно-спортивного праздника зрители также увидят театрализованное представление об истории создания и боевом пути Черноморского флота. В показе примут участие более 20-ти летательных аппаратов и 33 единицы техники армейского корпуса. Завершится парад прохождением шлюпок и яхт под парусами, «фонтанами на воде» и «вальсом буксиров» в исполнении судов обеспечения флота, а также групповым прыжоком парашютистов.

С 12:00 до 18:00 на площади П.С. Нахимова пройдёт выставка военной техники и вооружения флота.

С 12:00 до 18:00 состоится День открытых дверей в Музее ЧФ и Военно-историческом музее фортификационных сооружений (Музей Черноморского флота, Военно-исторический музей фортификационных сооружений).

С 14:00 до 18:00 запланировано свободное посещение кораблей Черноморского флота жителями и гостями Севастополя (Севастопольский морской порт).

В 19:00 на площади П.С. Нахимова начнётся традиционный праздничный гала-концерт артистов российской эстрады, Севастополя и Черноморского флота.

В 22:00 завершением праздника станет праздничный артиллерийский салют и фейерверк над акваторией Севастопольской бухты).

27 июля (четверг)

09:00-11:35 Генеральная репетиция парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ России (Севастопольская бухта).



Фото В. Зайцева ktelegraf.com.ru