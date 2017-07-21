Программа празднования Дня Крещения Руси в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

28 июля в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» запланирован ряд событий в праздник памяти равноапостольного князя Владимира и Дня Крещения Руси.

Программа празднования :

15:00 (Главная аллея музея)

Торжественное открытие фотовыставки «Христианские святыни Алании», подготовленной Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический» при поддержке Посольства Республики Южная Осетия в России в рамках проекта «Исторический вернисаж». Выставка включает фотографии древних храмов Южной Осетии, многие из которых построены в византийской традиции. Открытие выставки приурочено к празднованию Дня Крещения Руси и 25-летию принятия Верховным Советом Республики Южная Осетия Акта о государственной независимости Республики Южная Осетия.

Открытие выставки будет сопровождаться музыкальными номерами.

С 9:00 (Зал Византийской экспозиции)

Выставка одного экспоната «Древний крест-складень с изображением Святых Бориса и Глеба»

С 28 июля вниманию посетителей Византийской экспозиции в рамках проекта «Выставка одного экспоната» будет представлен уникальный меднолитой древнерусский крест-складень, найденный во время раскопок херсонесской усадьбы XIII века с изображением сыновей Святого равноапостольного князя Владимира — Святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — первых святых, канонизированных на Руси.

18:00 (Византийский дворик)

Праздничный концерт камерного хора «Таврический Благовест»

Вход свободный

Ко Дню крещения Руси Севастопольское благочиние проводит:

06:00 – крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов до Свято-Владимирского собора в Херсонесе;

07:00 – водосвятный молебен в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе;

08:00 – встреча Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря;

08:00-10:30 — начало праздничного богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, которое возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. По окончании Божественной литургии — крестный ход вокруг собора, молебен на главной площади Свято-Владимирского собора;

10:30 – торжественная церемония передачи иконы Божией Матери в дар Свято-Владимирскому собору фондом «100 икон»;

11:00 – 13:00 – праздничная ярмарка на площади Свято-Владимирского собора, полевая кухня.

Фото В. Ходакова www.pravoslavie.ru