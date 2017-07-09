Какие проекты готовят в Севастополе для горожан и гостей

В марте правительство Севастополя объявило военно-исторический парк «Федюхины высоты» и Большую севастопольскую тропу общегородскими проектами. В Федюхины высоты инвесторы хотят вложить полмиллиарда рублей, парк должен открыться весной 2019 года. Бюджет Большой севастопольской тропы местные власти оценили в 25 миллионов рублей. О масштабах проектов и о том, какое значение они будут иметь для города, узнала «Лента.ру».

Общественный проект за частные деньги

Идея создания военно-исторического парка «Федюхины высоты» в Севастополе родилась еще в 2013 году, ее авторы — местные реконструкторы. При Украине проект осуществить не удалось, ведь тогда единственным предназначением любого участка была застройка высокорентабельным жильем — другие варианты использования земли не рассматривались в принципе. Получить территорию для культурного объекта, тем более без многомиллионных взяток, было невозможно, рассказывает председатель Севастопольского военно-исторического клуба Станислав Нагорный. Они с руководителем московского агентства исторических проектов «Ратоборцы» Алексеем Овчаренко стали координаторами этого проекта.

Вторую жизнь идея получила в сентябре 2014-го, когда объединились реконструкторы и профессиональные организаторы исторических массовых мероприятий и провели на Федюхиных высотах Крымский военно-исторический фестиваль. Он, кстати, и в последующие годы был успешным, его средняя посещаемость — не менее 70 тысяч человек. В 2015 году, когда в правительстве Севастополя поддержали концепцию военно-исторического парка, началось проектирование. А в марте этого года совет по стратегическому развитию Севастополя присвоил проекту статус общегородского.

На одной из Федюхиных высот, примерно посередине между Балаклавой и Инкерманом, в 2015 году выделили участок площадью 120 гектаров, где и создадут туристический объект. По мнению руководителей проекта, это идеальная площадка: земля непригодна для сельского хозяйства, на ней нет археологических памятников и захоронений. Кроме того, это один из последних участков лесостепи — исторического севастопольского ландшафта, исчезающего под напором городской застройки. «Сохранить этот зеленый участок в виде парка в том виде, каким он был сто или двести лет назад, — одна из ключевых задач. Вся инфраструктура будет оборудована с минимальным вмешательством в ландшафт, план создания парка вообще не предусматривает капитального строительства. Все объекты — к примеру, административное здание или кафе — будут модульными каркасными конструкциями без фундамента», — объясняет Станислав Нагорный.

Концепция парка предусматривает семь тематических экспозиционных площадок: Античность, Византия, Средневековье, Крымская война и другие. На каждой будут уникальные декорации и наполнение — тиры, ремесленные мастерские, историческая детская площадка, постоялый двор, сезонные ярмарки и так далее. Объекты будут тщательно вписываться в ландшафт. Предполагаемая стоимость строительства парка — 560 миллионов рублей. «Сложился пул меценатов и инвесторов, заинтересованных в проекте, — то есть речь идет о негосударственных деньгах. Финансовая модель предусматривает возврат вложенных средств к 2030 году. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников выразил готовность помочь с оборудованием внешней инфраструктуры: ремонт дорог, подвод воды и электричества. Мы считаем, что проект послужит драйвером экономического развития пригородной зоны Севастополя — в первую очередь это создаст рабочие места в близлежащих селах», — поясняет собеседник «Ленты.ру».

Строительство и благоустройство первых объектов планируется на зиму-весну 2018 года, в том же году парк начнет работать в пилотном режиме. Это будет динамичная система: концепция предусматривает развивающуюся, постоянно меняющуюся структуру, создание новых и расширение исторических объектов. Парк станет общественным проектом, заверяет Нагорный, он предусматривает только выход на самоокупаемость и возврат инвесторам вложенных средств: «Если бы мы хотели просто зарабатывать деньги, побольше и побыстрее, открыли бы авторынок». При успешной реализации, согласно проектному предложению, в 2019 году парк примет 97 тысяч посетителей, а в 2022-м — 550 тысяч.

Бесконечное развитие

Второй общегородской проект, тоже связанный с туризмом, — Большая севастопольская тропа. Он представляет собой сеть дневных туристических маршрутов в горах вокруг Севастополя общей протяженностью около 250 километров. Сейчас бюджет проекта, который стартовал в конце 2015 года и финансируется городом, составляет 25 миллионов рублей. Надо отметить, что Тропа — проект, который наконец сдвинулся с мертвой точки в 2016 году благодаря позиции врио губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Большая севастопольская тропа — это «точка входа» в трекинг, в активный горный туризм, к ней надо быть хотя бы минимально физически подготовленным, это все-таки не тропа здоровья и не терренкур», — рассказывает руководитель проекта Александр Железняк, ранее возглавлявший российскую редакцию журнала National Geographic Traveler и некоторое время — отдел развития туризма Севастополя в правительстве города. По его словам, история Большой севастопольской тропы в некотором смысле уходит в глубь веков: маршрут проложен по древним дорогам римлян и греков — мимо остатков древних мостов, по старым перевалам и пещерным монастырям, через сотни примечательных объектов.

«В горах вокруг Севастополя идет своя жизнь: охотники подкармливают животных и охотятся, ходят группы туристов, эзотерики устраивают молитвенные места, отшельники даже живут, велосипедисты катаются, мотобайкеры. Вся эта деятельность никак не регулируется, хотя существует на территориях лесного хозяйства и заказников. И хотя есть законы и запреты, в реальности они мало кем соблюдаются, разве что летом, в пожароопасный период, лесники запрещают туристам посещение лесов. Это приводит к тому, что людей, попавших окольными путями в леса, ловят и штрафуют, потом в социальных сетях они рассказывают, как плохо у нас относятся к туристам. Большая севастопольская тропа фактически легализует горный туризм, решает вопросы пассивной безопасности, инфраструктуры, экологии — и регулирует все это. К примеру, после обнародования маршрутов Тропы охотники расставляют подкормку для животных, учитывая движение туристов, и зверя к ней не подводят. Экологи, которые сперва нас не поддерживали — мол, нет экологических норм для создания такого проекта, — теперь к нам обращаются для сотрудничества в развитии экотуризма. Это системный проект, и он затрагивает ту сферу, которой комплексно никто не занимался с советских времен», — комментирует Железняк.

Он называет Большую севастопольскую тропу уникальным для России проектом: ни в одном субъекте страны нет такого глобального государственного маршрута, который проходит по территории всего региона, а не одного заповедника или природного парка. Подобные проекты существовали в советское время: были всесоюзные пешеходные маршруты первой категории сложности, рассчитанные на 10-12 дней, от Старого Крыма до Севастополя. Сегодня они отсутствуют, только лишь в лесах встречается старая маркировка. В Крыму есть маршруты, частично нанесенные на карты, есть редкие указатели, но они рассчитаны на подготовленных туристов, умеющих ориентироваться в горно-лесной местности».

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, любитель активного туризма, уже ходил по разным участкам Большой севастопольской тропы, после чего поручил тщательно доработать проект: оснастить восемь основных и двадцать вспомогательных маршрутов навигационными указателями, создать онлайн-приложение для навигации через смартфоны, обеспечить безопасность скальных участков, защиту туристов в период активности клещей — и так далее. Хотя у проекта есть срок реализации — 2018 год, он будет постоянно совершенствоваться. «Проект очень глубокий, он может развиваться бесконечно долго. Можно оборудовать кемпинги, санитарные объекты, точки продажи сувениров, нужно создавать школу горных гидов — начинающие туристы постоянно интересуются, кто может показать им горные маршруты», — поясняет руководитель проекта.

Туроператоры получают готовый продукт

Большая севастопольская тропа повышает туристскую привлекательность региона, раскрывает его потенциал и дает сильный стимул развитию активных видов туризма, считает президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя Юрий Круглов. По его словам, у этого проекта есть как минимум три преимущества.

Во-первых, Тропа — круглогодичная: в отличие от пляжей, на ней интересно в любой сезон. Во-вторых, до того как Тропа была паспортизирована и стала официальным маршрутом, некоторые ее участки были закрыты для граждан, и если они туда попадали, их выгоняли оттуда. Сейчас же, говорит Круглов, посетителей никто не имеет права согнать с маршрута, он открыт для свободного посещения. В-третьих, здесь обеспечивается безопасность туристов: маршрут известен, паспортизирован и отмаркирован (пока частично, но эта работа продолжается), и сегодня по нему могут идти не только профессионалы, умеющие обращаться с картой и компасом, но и начинающие туристы.

«Чем дальше, тем больше Тропа будет полезна. К примеру, недавние изменения в законодательстве ужесточили правила организации активного туризма, в том числе для детей. В частности, теперь туроператоры обязаны паспортизировать маршруты, регистрировать и согласовывать их во всех соответствующих структурах. Большая севастопольская тропа — уже паспортизированный маршрут, согласованный с МЧС, экологами, лесниками и другими службами. Туроператоры получают готовый продукт», — резюмировал Круглов.



Алексей Лохвицкий