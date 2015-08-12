Проект “РАСТИ ” встречи в декабре

8 декабря 2016 - Просмотров: 100
Проект “Расти онлайн/образовательно и познавательно” в декабре

Проект “РАСТИ онлайн/образовательно и познавательно” и Библиотека №17 (Северная сторона, ул.Челюскинцев, 26) в декабре продолжают серию интересных мероприятий для жителей города.

Проект “РАСТИ онлайн” — это сообщество для тех, кто уверен, что для развития культурного потенциала города, необходимо начать с самих горожан, кому интересно наполнять общественные пространства разными культурными событиями, создавать пространства где люди могут обмениваться компетенциями, развиваться и чувствовать единение природы, людей и идей. Это лекции, беседы, обсуждения, мастер классы и другие мероприятия.

Программа на декабрь:

6 декабря в 17:30 Творческий мастер класс для детей (Клуб молодых мамочек). Рисование лепка, общее развитие деток.

10 декабря в 14:00 Мастер класс по видеомонтажу. Расскажет о секретах оператора Сергей Мищереков

11 декабря в 15:00 беседа со стилистом о Базовом гардеробе со Светланой Спешиловой.

12 декабря в 17:00 урок каллиграфии.

13 декабря в 17:30 Творческий мастер класс для детей (Клуб молодых мамочек).Рисование лепка, общее развитие деток.

18 декабря в 16:00 беседа с логопедом Гульнарой Геннадьевной. Для деток 3-6 лет.

21 декабря в 17:30 Беседа с психологом. О чем вы мечтаете? почему у Вас этого нет? Ведет психолог Маша Петрова.

22 декабря в 17:30 мастер класс по мехенди (роспись хной)

24 декабря в 14:00 Лекция по журналистике. Тема: Интервью. Ведет Юрий Константа.

24 декабря в 17:00 Стихотерапия — это особый способ читать стихи разных поэтов и обсуждать их в кругу собеседников. Ведет психолог Анна Блинова.

26 декабря в 17:30 Литературный вечер по творчеству М.А. Булгакова.

Вход свободный.
Все вопросы по телефону +79788371986 Попова Наташа

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