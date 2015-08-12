«Роспись по стеклу и фарфору» в «TEArt»

Гостям мероприятия будет предложено расписать стеклянные стаканчики (подсвечники) или фарфоровые тарелочки (плиточки) еа новогоднюю и рождественскую тематику. Яркое декоративное изделие, расписанное Вами, станет украшением Вашего дома или оригинальным подарком. Организаторы ждут детей и взрослых с любым уровнем подготовки.

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